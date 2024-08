Smart #5: il SUV elettrico destinato a cambiare le regole?

In arrivo nel 2025, la Smart #5 si prepara a ridefinire le regole del mercato europeo dei SUV elettrici. Costruita sulla sofisticata piattaforma SEA del Gruppo Geely, questa nuova meraviglia automobilistica unisce innovazione all’avanguardia e prestazioni eccezionali in un design imponente e accattivante. Con dimensioni generose, aventi una lunghezza di 4,7 metri, una larghezza di 1,92 metri e un’altezza di 1,70 metri, la Smart #5 sarà forse una delle proposte più audaci. Si tratterà di una delle auto massicce mai realizzate dal brand. Il passo di 2,9 metri assicura poi un comfort di guida straordinario, perfetto per chi ama viaggiare in totale relax. Basterà però questa combinazione di lusso e praticità per farla primeggiare tra i giganti del mercato?

Potenza e design della nuova imponente Smart

La Smart #5 ha una batteria potente da 100 kWh, con tecnologia a 800 Volt, che potrebbe dare ai guidatori un’autonomia incredibile di circa 550 km. La versione sportiva Brabus, attesa con una potenza impressionante superiore ai 600 CV, promette prestazioni mozzafiato. La Smart #5 dovrà giocare tutte le sue carte per riuscire a conquistare anche gli amanti della velocità e delle emozioni forti, altrimenti sarà percepita solo come un SUV urbano.

La presentazione ufficiale del modello di serie è prevista fra pochissimo, il 28 agosto. Già da tempo però Smart ha rilasciato immagini e bozzetti che hanno l’estetica tanto audace e diversa del veicolo. I disegni mettono in evidenza le forme squadrate e decise della smart #5, che si distingue nettamente dai modelli precedenti come la #1 e la #3. La zona anteriore, che possiede un’elegante fanaleria LED unita al centro, e i passaruota pronunciati che ospitano pneumatici di dimensioni importanti. Questi saranno probabilmente da 20 o 21“. I grandi pneumatici suggeriscono poi che la nuova Smart possa essere stata progettata anche per affrontare anche i terreni più impervi.

La zona posteriore, monolitica e con un profilo che richiama vagamente la Jeep Renegade, conferisce al veicolo un look audace e sicuramente inconfondibile. Sarà sufficiente per conquistare i papabili acquirenti europei? La smart #5 offre inoltre un’ampia gamma di personalizzazioni. Presenta accessori esclusivi pensati per il fuoristrada e per una vita all’aria aperta di alto livello. Riuscirà la smart #5 a diventare il SUV elettrico di riferimento per una nuova generazione di automobilisti esigenti?