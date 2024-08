Microsoft ha deciso di terminare il supporto per Paint 3D, l’applicazione per Windows lanciata nel 2016 con grandi aspettative. L’azienda ha annunciato che, a partire dal 4 novembre 2024, l’app non sarà più disponibile per il download e non riceverà più aggiornamenti.

Non tutti ricordano l’ottobre del 2016 quando Microsoft presentò Paint 3D con l’obiettivo di promuovere le tecnologie 3D. Sempre per promuovere le tecnologie tridimensionali venne lanciato anche Holo Lens, ma questa è un’altra storia. Il fine principale dell’app era di sostituire il classico Paint, permettendo agli utenti di creare opere d’arte tridimensionali. Tuttavia, Paint 3D non ha raggiunto i risultati sperati da Microsoft, nonostante le sue potenzialità innovative.

Nonostante il continuo supporto della versione classica, nel 2021 Microsoft ha deciso di rimuovere Paint 3D dalle nuove installazioni di Windows 10 con la build 21332.

Microsoft continua ad aggiornare la classica versione di Paint

A rendere nota la notizia della dismissione è stato l’utente @phantomofearth su X (precedentemente noto come Twitter), che ha segnalato la comparsa di un avviso all’interno dell’app. Questo banner è pensato per informare gli utenti della sua imminente eliminazione.

Il ritiro dell’app arriva in un periodo in cui Microsoft sta arricchendo la versione classi per Windows 10 e 11 con nuove funzionalità. I membri del Windows Insider Program hanno recentemente ricevuto l’accesso a nuove opzioni, tra cui un cursore per regolare le dimensioni di matite, pennelli e gomme, oltre a miglioramenti degli strumenti di disegno e cancellazione. Questi aggiornamenti puntano a rendere Paint ancora più versatile.

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale Microsoft ha potenziato il tool di disegno. La decisione di Microsoft segna la conclusione di un’era per questa applicazione, evidenziando un cambiamento nelle priorità dell’azienda riguardo il software creativo per Windows e spingendo gli utenti a concentrarsi su strumenti più moderni e avanzati per le loro esigenze creative.