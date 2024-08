Amazon Fire TV Cube è il lettore multimediale per lo streaming, con controllo vocale tramite Alexa, che gli utenti devono pensare di acquistare per rendere il più smart possibile il proprio televisore di casa. Un prodotto completo in ogni sua parte, dal formato appunto cubico, con Amazon Alexa integrato direttamente per il controllo vocale, ma soprattutto per accedere ad una infinità di funzioni con il solo ausilio della propria voce.

Disponibile solamente nella sua colorazione nera, presenta il giusto mix tra parti plastiche e rivestimento in tessuto, facilitando così il posizionamento in una qualsiasi tipologia di ambienti. Le dimensioni sono in linea con le aspettative, infatti ha un peso di 513 grammi, raggiungendo nel contempo 86 x 86 x 77 millimetri complessivi. All’interno della confezione gli utenti possono anche trovare un piccolo telecomando, quello che viene inserito in egual misura negli Amazon Fire TV Stick, di dimensioni 38 x 158 millimetri.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete gratis i codici sconto Amazon e le nuove offerte esclusive da non perdere.

Amazon Fire TV Cube: che sconto oggi

Difficilmente abbiamo visto nel corso del tempo Amazon Fire TV Cube ad un prezzo così basso, infatti il prodotto risulta essere disponibile con una riduzione del 20% sulla cifra più bassa raggiunta nel corso degli ultimi mesi, raggiungendo per la precisione soli 129,99 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Il collegamento al televisore di casa è davvero rapidissimo, basterà posizionare il prodotto il più vicino possibile allo stesso, e sfruttare il cavo HDMI, senza dimenticarsi che è necessaria anche una presa di alimentazione nelle vicinanze. Osservando posteriormente l’Amazon Fire TV Cube notiamo comunque una buona dotazione di connettori: due porte HDMI (una ingresso e una uscita), l’alimentazione, l’ingresso per la prolunga IR (nel caso in cui sia nascosto alla vista ed il telecomando non lo “veda”), una porta ethernet ed una USB-A.