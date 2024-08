IM Motors: le nuove auto che si parcheggiano da sole

Ah, la piaga del parcheggio. Quando si trova un posto auto decente a volte non è così facile posizionare il proprio veicolo purtroppo. Servono infinite manovre finché non ci si riesce o finché non si getta la spugna e ci si arrende Avete mai pensato che il parcheggio potesse diventare un’operazione completamente automatica? IM Motors, noto produttore cinese, sta lavorando su una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il parcheggio. Ma come funziona questa innovazione che potrebbe salvarci?

Immaginate un’auto che parcheggia lateralmente con un semplice gesto: basterebbe chiudere la portiera, come fosse quasi una magia. Questo è esattamente ciò che IM Motors sta sviluppando. Il video mostrato rivela un’auto che si muove lateralmente per parcheggiarsi nello spazio accanto, appena chiusa la portiera. Tuttavia c’è un dettaglio cruciale da tenere in considerazione.

L’auto IM Motors che potrebbe cambiare il futuro

Guardando attentamente la clip pubblicata online, si vede che il sistema non è completamente autonomo come potrebbe sembrare, sfumando un pochino i nostri sogni. Un conducente è ancora al volante e, subito dopo la chiusura della portiera, sterza a sinistra. In questo modo, le ruote anteriori già orientate verso sinistra fanno sì che le ruote posteriori girino nel verso opposto. Questo permette all’auto di parcheggiarsi in modo relativamente scenico, quasi alla “Shaolin Soccer”, avete presente?

Anche se i dettagli specifici sul veicolo sono scarsi, sembra che il modello d’auto in test somigli alla berlina elettrica L6 di IM Motors. Il camuffamento del prototipo suggerisce che potrebbe trattarsi di una versione aggiornata o di un nuovo modello completamente diverso. Questa innovazione sarà presto disponibile per tutti? Quanto ci vorrà per testarla? Al momento, non è chiaro se e quando IM Motors rilascerà questa tecnologia al pubblico. Tuttavia, è evidente che la casa automobilistica sta spingendo i confini della tecnologia automobilistica, cercando di rendere il parcheggio un’operazione decisamente più semplice e intelligente. Siamo pronti per questa rivoluzione tecnologica nel parcheggio? IM Motors sta sicuramente aprendo nuove strade verso un futuro in cui la guida e il parcheggio diventano sempre più avanzati e confortevoli.