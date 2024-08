Gli sviluppatori di Rockstar Games hanno deciso di fare un particolare regalo a tutti i propri utenti abbonati a GTA+. I giocatori potranno scaricare e giocare a Bully senza costi aggiuntivi a quello dell’abbonamento.

Come indicato sull portale del Rockstar Newswire, Bully è solo l’ultimo titolo storico di Rockstar Games tra quelli che a rotazione vengono resi disponibili dalla sofware house. Negli scorsi mesi, gli utenti hanno potuto giocare anche a L.A. Noire, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition e tanti altri titoli storici.

Per chi non conoscesse Bully, anche conosciuto come Canis Canem Edit, è un titolo uscito nel 2006 che segue le vicende del giovane Jimmy Hopkins. Il quindicenne viene portato dalla madre nella Bullworth Academy, una scola privata di cui i bulli sono i padroni.

Bully è il nuovo titolo Rockstar Games incluso gratuitamente per i giocatori che hanno sottoscritto l’abbonamento GTA+ per GTA online

Il giovane Jimmy dovrà farsi largo nella scuola, imparando a difendersi dalle varie minacce degli altri studenti, senza dimenticarsi di frequentare le lezioni e superando i vari test scolastici. L’obiettivo di Jimmy sarà quello di diventare il re della scuola, sconfiggendo le varie bande di studenti.

Il titolo si configura come un open world che permette ai giocatori di esplorare sia la scuola e tutte le sue strutture. Tuttavia, il mondo di gioco è ancora più ampio e sarà possibile divertirsi anche all’interno della città limitrofa con varie attività secondarie da svolgere.

Oltre alla possibilità di giocare a Bully, l’abbonamento a GTA+ permette di usufruire anche di tantissimi altri vantaggi su GTA Online. Ogni mese, gli abbonati ricevono GTA$ omaggio, veicoli in forma gratuita, accesso esclusivo a livree oltre a bonus in valuta in-game e reputazione. Inoltre, gli utenti possono godere dell’accesso a proprietà gratuite all’interno del gioco precluse agli altri giocatori. Rockstar Games ricorda che l’abbonamento è su base mensile e può essere disdetto in qualsiasi momento.