Per molti neopatentati, l’esame pratico di guida rappresenta una vera e propria sfida, e il parcheggio è spesso il punto più temuto. La manovra richiede una coordinazione precisa tra volante e pedali, mentre la vista deve monitorare simultaneamente l’ambiente circostante. Sebbene l’esperienza possa migliorare la situazione, le case automobilistiche hanno sviluppato da tempo diverse tecnologie per agevolare questo compito.

La tecnologia – non troppo nuova – dell’assistenza al parcheggio Hyundai

Le tecnologie di assistenza al parcheggio sono molto variate. Alcuni sistemi aiutano il guidatore a determinare se lo spazio è sufficiente e poi gestiscono solo il volante, lasciando al conducente il controllo del cambio e dei pedali. Altre auto, come quelle di Tesla, possono parcheggiarsi autonomamente dopo l’input iniziale del guidatore. Alcuni modelli di auto offrono la possibilità di parcheggiare completamente in autonomia, con il conducente che comanda la manovra da fuori del veicolo.

Ma queste tecnologie spesso trovano difficoltà in spazi ristretti dove anche l’automazione potrebbe non bastare. Per risolvere questo problema, Hyundai sta testando una tecnologia innovativa che potrebbe rivoluzionare il parcheggio. Questo sistema consente alle ruote di ruotare di 90 gradi, facilitando così le manovre in spazi angusti. Questa innovazione rappresenta una versione moderna di una tecnologia sviluppata quasi 90 anni fa.

Nel 1935, Brooks Walker brevettò una soluzione chiamata “fifth wheel” (quinta ruota), una ruota aggiuntiva montata trasversalmente al retro del veicolo. Durante la guida, questa ruota restava sollevata, ma al momento del parcheggio poteva abbassarsi e spostare lateralmente il retro dell’auto, facilitando l’ingresso nello spazio di parcheggio. Nonostante l’idea fosse semplice e funzionale, Walker non riuscì a ottenere l’interesse dell’industria automobilistica fino agli anni ’70.

La tecnologia odierna di Hyundai, pur avendo radici storiche, rappresenta un notevole passo avanti nella comodità del parcheggio, dimostrando come le idee del passato possano essere riadattate per rispondere alle esigenze moderne e vivere una nuova vita nel mondo contemporaneo.