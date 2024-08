La famiglia di smartphone pieghevoli realizzata da Samsung potrebbe espandersi con un device molto particolare. Il Galaxy Z Fold 6 Slim rappresenterà una versione più sottile e leggera dell’attuale foldable e il possibile debutto potrebbe avvenire a breve.

Stando a quanto emerso da un report di GalaxyClub, possiamo conoscere alcuni dettagli del nuovo device pieghevole. Il dispositivo è caratterizzato dal nome in codice “Q6A” e gli esperti si aspettano un posizionamento nella fascia alta del mercato.

Infatti, al fine di poter garantire uno spessore contenuto e la massima leggerezza, il produttore coreano dovrà ricorrere a materiali nobili. Precedenti report indicavano l’ampio utilizzo di titanio per la struttura interna.

Samsung sta lavorando per rendere il Galaxy Z Fold 6 Slim un device top di gamma con soluzioni uniche e innovative

Inoltre, il Galaxy Z Fold 6 Slim sarà caratterizzato dal numero di modello SM-F958N e, grazie a questo codice, possiamo scoprire ulteriori dettagli. In riferimento a questo device, è emerso che la fotocamera frontale resterà invariata rispetto alla versione tradizionale, con un modulo fotografico da 10MP.

Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, al momento non è noto se Samsung andrà a modificare l’ottica principale e il teleobiettivo. Tuttavia, ci si aspettano novità per la fotocamera frontale quando aperto.

In questa modalità, lo smartphone pieghevole potrà ricorrere ad una fotocamera integrata sotto il display da 5MP. L’ottica UDC permetterà di rendere il device Samsung più innovativo di quanto inizialmente previsto.

Ricordiamo che al momento le informazioni ufficiali sul Galaxy Z Fold 6 Slim sono molto poche se non nulle. Samsung potrebbe presentare il device esclusivamente in Cina e in Corea, non lanciandolo mai negli altri mercati.

Il prezzo sarà un fattore decisivo per l’acquisto da parte degli utenti in quanto le stime indicano un valore di lancio stimato intorno ai 2.100 dollari. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli in merito.