Il Motorola Moto G84 è lo smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa del segmento della telefonia mobile, che però risulta essere in grado di mettere a disposizione dell’utente alcune specifiche tecniche di livello superiore.

Tutto ha inizio con il bellissimo display da 6,55 pollici di diagonale, un pOLED che raggiunge risoluzione FullHD+ ed un refresh rate da 120Hz, così da poter limare i piccoli difetti, con una grandissima fluidità generale. Il comparto fotografico è di tutto rispetto, non sarà fornitissimo, ma resta coinvolto con un sensore principale da 50 megapixel, per essere poi seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, comunque più che discreto.

Motorola Moto G84: l’occasione migliore di oggi

Il Motorola Moto G84 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo di vendita di tutto rispetto, se considerate infatti che il suo listino sarebbe di 299 euro, oggi sarà vostro a soli 205,90 euro, con un risparmio del 31% sul listino originario. Acquistatelo subito a questo link.

Lo smartphone presenta alcune caratteristiche tecniche che gli permettono di distinguersi dalla massa, come ad esempio la batteria da 5000mAh, perfetta per poter pensare di utilizzarlo sul medio/lungo periodo, senza dover continuare a ricorrere al collegamento alla presa a muro, passando poi per la certificazione IP52, riguardante la protezione dagli schizzi d’acqua e la polvere, oppure la presenza del chip NFC, utilissimo per quanto riguarda i pagamenti mobile. Il sistema operativo di base è Android 13, non temete che Motorola promette numerosi anni di aggiornamenti delle major release, a cui si aggiungono anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. All’interno della confezione, oltre al caricabatterie ed il cavo, troverete anche una cover, così da poter iniziare sin da subito ad utilizzare lo smartphone in assoluta sicurezza.