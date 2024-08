Il risparmio è sempre dietro l’angolo su Amazon, anche in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un ribasso fortissimo riguardante l’acquisto di Apple MacBook Pro, il modello lanciato nel corso del 2023 con all’interno il chip Apple M3 di penultima generazione.

Il notebook abbraccia l’ultima generazione ad oggi disponibile sul mercato, un prodotto completo in ogni sua parte che punta i piedi con prestazioni di livello decisamente elevato, grazie proprio al suddetto SoC, con cpu 11-core e gpu 14-core, il quale viene comunque supportato dalla presenza di 18GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Pro: la promozione Amazon da pazzi

Il prezzo di vendita di Apple MacBook Pro resta elevato, è a tutti gli effetti un top di gamma che porta con sé una spesa da sostenere di alto livello, fermo restando essere uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo. Il suo listino sarebbe di 2599 euro, mentre approfittando dello sconto odierno, il consumatore si ritrova a poter investire solamente 2199 euro (circa il 15% del suo valore originario). Compratelo subito qui.

Il colore in promozione è il Nero Siderale, uno dei più eleganti tra quelli disponibili, capace di trasformare completamente il design del MacBook Pro, il quale è comunque interamente realizzato in metallo dalla finitura estremamente piacevole al tocco. All’interno della confezione è possibile trovare alimentatore USB-C e cavo USB-C – MagSafe 3 (della lunghezza complessiva di 2 metri), per la ricarica ed il collegamento alla presa a muro.

Per gli utenti che non lo conoscessero in maniera approfondita, ricordiamo essere dotato di un display Liquid Retina da 14,2 pollici di diagonale, non touchscreen, ma comunque di un livello qualitativo complessivo che travalica molti altri notebook di fascia medio-alta attualmente in commercio, anche di marchi blasonati.