La nota applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, WhatsApp, sembra abbia intenzione di porre un ulteriore step in più in favore della privacy dei suoi utenti, si tratta effettivamente di un dettaglio al quale il social di Meta pone sempre grandi attenzione in quanto la sicurezza non è mai abbastanza tenuto in considerazione tra l’altro, l’evidente abbassamento dell’età media di uso di questa piattaforma.

Ecco dunque che il team di sviluppo ha pensato bene di introdurre una funzionalità che sembra essere stata presa in prestito da rivali di Telegram, stiamo parlando in primis degli username che arriveranno accompagnati anche dal Pin per la Chat, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Username e PIN per la privacy

Nell’ultima beta di WhatsApp è emerso come molto presto potremmo assistere all’arrivo dei tanto discussi username anche nell’applicazione a tinte verdi, ciò consentirà di rintracciare un utente tramite il proprio username rendendo il numero non visibile agli utenti indesiderati, ciò ovviamente consentirà un aumento della privacy non indifferente per gli utenti, come se non bastasse verrà introdotta anche la funzionalità inerenti il Pin che sostanzialmente consisterà nello scegliere per l’utente un Pin di quattro cifre che un contatto dovrà inserire per poter avviare una chat con quest’ultimo al momento del primo contatto, quest’ultimo sarà richiesto solo agli utenti meno frequenti, i contatti con i quali l’utente parla più spesso non ne avranno bisogno, si tratta di una feature introdotta per evitare messaggi da utenti desiderati.

Al momento tali funzionalità non sono ancora disponibili e probabilmente verranno introdotte nelle prossime versioni di WhatsApp per iniziare il beta testing, ciò nonostante non sappiamo quanto ci vorrà ancora per poterci mettere effettivamente le mani e provarle in modo diretto, indubbiamente si tratta però di innovazioni necessarie e forze anche molto attese dal momento che era da tempo che WhatsApp non andava a toccare questo tipo di dinamiche.