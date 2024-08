Il prossimo anno vedrà il debutto della famiglia Galaxy S25, la serie di top di gamma realizzata da Samsung. Gli smartphone saranno i primi ad equipaggiare l’interfaccia utente One UI 7, attualmente in fase di sviluppo presso i laboratori del gigante coreano.

Stando ad un recente report, sia One UI 7 che i Galaxy S25 sono nella fase finale dello sviluppo. Infatti, il debutto della nuova generazione di top di gamma Samsung è atteso per gennaio 2025. Ne consegue che lo sviluppo generale è completo e l’azienda sta solo ottimizzando gli ultimi aspetti prima della commercializzazione.

L’obiettivo del brand coreano è quello di presentare ai propri utenti un device che non presenti problemi, completo sotto ogni aspetto. In attesa di scoprire quando si terrà il prossimo evento Galaxy Unpacked dedicato ai flagship, possiamo scoprire alcuni dettagli in merito ai device.

Nonostante il debutto previsto a gennaio, Samsung sta lavorando per completare lo sviluppo dei Galaxy S25 e della One UI 7

Gli smartphone della serie Galaxy S25 sono stati recentemente avvistati all’interno del database IMEI. Ci aspettiamo il debutto di tre differenti versioni con la variante base affiancata dalla Plus e dalla Ultra. I tre modelli saranno riconoscibili dai codici IMEI SM-S931, SM-S936 e SM-S938.

Inoltre, grazie all’analisi dei server OTA di Samsung, è possibile scoprire le build di sistema attualmente disponibili per i Galaxy S25. Si tratta ancora di versione software di test e ci aspettiamo che potrebbero essere aggiornate nel corso di queste settimane con il procedere dello sviluppo.

L’interfaccia One UI 7 sarà riconoscibile su:

Galaxy S25 dai codici S931USQU0AXH4; S931UOYN0AXH4 e S931USQU0AXH4;

Galaxy S25+ dai codici S936USQU0AXH4, S936UOYN0AXH4 e S936USQU0AXH4;

Galaxy S25 Ultra dai codici S938USQU0AXH4, S938UOYN0AXH4 e S938USQU0AXH4.

A giudicare dalle sigle, si tratta delle build pensate per il mercato statunitense e per il mercato internazionale. Ricordiamo che per la variante base e la Plus, Samsung ha scelto di utilizzare il SoC Exynos 2500 mentre per la versione Ultra sarà presente il SoC Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy.