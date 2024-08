Mi sono approcciato al Pixel 9 di Google con tanto entusiasmo e devo ammettere che ne sono rimmasto colpito. Questo è il modello entry level della line-up del costruttore americano ed è un prodotto semplicemente magnifico in tutto e per tutto. Capiamoci, costa circa 899€ ma è un best buy ancor prima di arrivare sul mercato. Finalmente la compagnia sembra aver trovato la quadra e i device di quest’anno sono pazzeschi. A me lui è piaciuto tanto, ma c’è una grossa mancanza che mi fa innervosire: non c’è ancora un ecosistema degno di questo nome in casa BigG. Veramente intollerabile per me che provengo da Apple e cerco proprio in Google l’alternativa perfetta per una scelta saggia e coerente.

Confezione

La scatola del Pixel 9 è piccola e essenziale, realizzata in carta: ottima per la sostenibilità. All’interno troviamo il device e il cavo USB Type-C che serve per la ricarica a 45W (finalmente).

Design e materiali

Il touch and feel del Pixel 9 è eccelso; abbiamo infatti un dispositivo che misura 152.8 x 72 x 8.5 millimetri di spessore e ha un peso di circa 198 grammi, ben distribuiti. Rispetto al mio iPhone 15 Pro risulta più pesante e più grande ma non così tanto come ci si aspetterebbe. Il frame è in alluminio e la back cover in vetro supporta la ricarica wireless. Non di meno è impermeabile grazie alla certificazione IP68.

Scheda tecnica e batteria

Qui non abbiamo una “Ferrari”; sebbene ci sia un processore Google Tensor G4, questo SoC non è potente come le controparti Apple a 3 nanometri o come le soluzioni di Qualcomm, ma poco importa. Tutto gira fluido anche se non è il dispositivo che comprerei per giocare. Piuttosto, lo amo molto per il comparto fotografico. Troviamo poi 12 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna (non espandibile) ma potete usare il cloud di Google per espandere lo storage, magari con Google Foto, ad esempio. La batteria invece, è da 4700 mAh e dura tanto, anche se con il mio utilizzo ho dovuto dare una piccola carica verso ora aperitivo. Per fortuna la 45W aiuta, a patto che possiediate un charger con potenza uguale o superiore.

Display

Il display con AOD è una gioia per gli occhi; ci troviamo di fronte ad un pannello OLED Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate da 120 Hz, luminosità di picco d i1800 nit e supporto all’HDR10. Niente da dire, è semplicemente bellissimo, ed è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus 2 che mi sembra molto, molto resistente.

Software

Android 14 (aggiornabile per altri 7 anni) è uno spettacolo: minimal come piace a me, pulito, senza fronzoli, leggero, coerente e corretto. Mi piace molto anche il fatto che Gemini è ben integrata anche se al momento da noi un po’ limitata. Onestamente c’è ancora qualche step da fare prima di poterlo sfruttare al meglio con l’AI che, a parte qualche chicca software, rimane circoscritta alle foto. Un esempio? La modalità aggiungimi, quella per il miglior volto nello scatto di gruppo e non solo.

Fotocamere

La selfiecam è da 10,5 Megapixel e devo ammettere che è discreto; bene tutto, tranne che per l’esposizione e la gestione dell’HDR che risulta essere assente. Le altre due lenti posteriori sono pazzesche, molto buone. Questo è un cameraphone degno di nota. La main camera è da 50 Megapixel con apertura f/1.7, 25mm, OIS, coadiuvata da una ultrawide da 48 MP, f/1.7. Luminose entrambe, sono ottime anche nel low-light.

Conclusioni

Insomma, Google Pixel 9… pratico è pratico, certo, ma il quid mancante è dato dall’assenza di un ecosistema vero. Non basta creare un tablet (meh, meh), un paio di auricolari TWS, uno smartwatch e una serie di telefoni per avere una line-up completa. Io confido in Google e spero che possa offrirmi, prima o poi, un’alternativa valida ad Apple, anche perché sul fronte del software e dei servizi ci siamo, ma mi manca un PC portatile degno di nota, un PC fisso super potente con cui lavorare, dei tracker GPS Bluetooth, un tablet tuttofare che sposi anche la produttività e uno smartwatch bello anche dal punto di vista estetico, magari “estremo” (o Ultra), come vuole la moda del momento. Ad ogni modo, Google Pixel 9, preso da solo, è pazzesco: a me è piaciuto tantissimo. Voto 9/10. Lo trovate su Amazon a 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.