SteamOS ha recentemente rilasciato la versione beta 3.6.9 del suo sistema operativo che potrebbe avere la possibilità di un aggiornamento anche per le console ROG Ally. Questo è un chiaro indizio di come la società Valve che ha realizzato SteamOS abbia intenzione di espandere i propri prodotti anche su altre società. Era stata già annunciata un accordo di questo tipo a gennaio con l’ arrivo dell’ Ayaneo Next Lite che aveva il sistema operativo SteamOS.

Questo tipo di evoluzione fa pensare ad una crescita della società che non vuole limitarsi ai soli prodotti realizzati in casa, ma vuole realizzare prodotti che poi possano essere utilizzati da altri proprietari. Per fare questo bisogna impegnarsi e cercare dei nuovi accordi con società che permettano a Valve di espandersi senza dover ricorrere ad una produzione troppo impegnativa.

SteamOS, nuove aspettative per la società

Valve ha confermato una serie di elementi che portano alla conclusione che Steam Duck potrebbe essere utilizzata anche sulle console non Valve come ROG Ally e ROG Ally X di Asus. Questo tipo di cambiamento vede crearsi una sfida tra Valve e Microsoft per chi realizzerà il sistema operativo più reversibile. In questo modo si potrà garantire il monopolio del mercato software come sistemi sempre più all’ avanguardia. Se questo progetto sarà completato allora il sistema operativo di Valve sarà utilizzato anche da Lenovo Legion GO e MSI Claw.

I tempi in cui ogni produttore di PC aveva il proprio sistema operativo sono finiti, adesso ognuno può disporre di un qualsiasi sistema operativo senza dover avere per forza uno realizzato dalla stessa casa del PC. Il sogno originario di Valve si è finalmente avverato con questo nuovo aggiornamento per le console che non sono state prodotte dall’ azienda. Questo sembra essere l’ inizio di nuove aspettative per l’ azienda che vorrà ampliare i propri prodotti a nuove console.