Motorola sembra in continuo fermento. A pochi mesi di distanza dal rilascio del MotoG85 l’azienda sembra essere pronta a lanciare un nuovo modello. Si tratta del Moto G55 di cui, il leaker Evleaks ha diffuso una serie di render. È importante sottolineare che per il momento non sono note particolari informazioni sul nuovo Motorola. Le stesse angolazioni dei render non permettono di mettere in evidenza il retro dello smartphone. Mentre sono poche le informazioni sula parte frontale.

Motorola Moto G55: cosa aspettarsi dal dispositivo?

Considerando la parte frontale è ipotizzabile che quest’ultima sarà identica a quella del precedente MotoG54. Si tratta di una costruzione economica. Le cornici sono spesse, soprattutto rispetto agli standard del momento, il “mento” risulta pronunciato, mentre risulta completamente assente la simmetria.

Al centro del display è disponibile un foro, riservato alla selfie camera. Per il momento non è ancora noto se il display sarà un LCD, come sul predecessore del Motorola Moto G55, o se l’azienda opterà per un cambiamento, introducendo anche qui un OLED. Dalle immagini diffuse è possibile osservare il solito layout di tasti fisici caratteristico di Motorola. Quest’ultimi sono disponibili sul lato destro. Qui è situato anche il tasto per l’accensione con quelli per il volume.

È disponibile anche un jack audio da 3,5 mm. Inoltre, è disponibile anche una porta USB-C dedicato alla ricarica ed anche al trasferimento dei dati. Infine, è disponibile anche una griglia riservata allo speaker principale.

I bordi laterali e il display risultano piatti. Mentre il raccordo tra lo schermo e la scocca non sembra essere allineato al meglio. Nello specifico, sembra che il display sia più largo. Per il momento queste sono le informazioni disponibili a riguardo. Bisogna dunque attendere annunci ufficiali da parte di Motorola per scoprire maggiori dettagli sul dispositivo. È stato ipotizzato che una prima dichiarazione potrebbe arrivare per la fine di agosto.