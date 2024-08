Motorola Moto G55, ecco i renders del nuovo mid-range

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone in arrivo a marchio Motorola.

A quanto pare il produttore tech Motorola sembra non essere sazio di smartphone, soprattutto di quelli appartenenti alla fascia media del mercato. In questi ultimi giorni, abbiamo avuto modo di scoprire qualche informazione su alcuni nuovi dispositivi appartenenti alla serie Moto G, ma ora sono arrivati nuovi rumors riguardanti un altro device. Si tratta del prossimo Motorola Moto G55. Quest’ultimo è stato avvistato in rete in alcune immagini renders.

Motorola Moto G55, trapelano in rete immagini renders del nuovo device

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone in arrivo a marchio Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Moto G55. Lo smartphone in questione è stato quindi avvistato in rete in alcune immagini renders pubblicate dal noto leaker Evan Blass, quindi possiamo ritenere che siano piuttosto affidabili.

Come è possibile osservare dalle immagini, il nuovo device di casa Motorola avrà un design piuttosto simile a quello visto sui precedenti modelli. La parte frontale sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un display con i bordi piatti e con un piccolo foro centrale dove sarà alloggiata la fotocamera anteriore per i selfie. In basso, il frame ospiterà la porta di ricarica USB Type C, il microfono , lo speaker di sistema e anche il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Purtroppo le immagini renders appena emerse non lasciano intravedere il design della backcover posteriore e il leaker Evan Blass non ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche. Immaginiamo comunque che sarà introdotto qualche piccolo upgrade rispetto al precedente modello Motorola Moto G54. Ricordiamo che questo device è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 7020, mentre sul fronte dispone di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.