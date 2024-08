Amazon Fire TV Stick 4K è il dongle che tutti devono acquistare nel momento in cui fossero alla ricerca di un prodotto che possa rendere smart il televisore di casa, riuscendo oltretutto a raggiungere la risoluzione 4K, con tutta la tecnologia più recente e moderna.

Il prodotto, da un punto di vista puramente estetico, non presenta differenze particolari rispetto al modello base, viene commercializzato con il solito telecomando per il controllo da remoto (con supporto ad Amazon Alexa integrato e la possibilità di richiamarla con la pressione di un singolo pulsante), ed ovviamente il cavo di ricarica. All’interno della confezione, in caso di necessità, si possono trovare anche svariati connettori atti a rendere la vita molto più facile a chi si trovasse di fronte una soluzione diversa dalla consuetudine.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale troverete i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Amazon Fire TV Stick 4K: la promozione Amazon di oggi

Il prezzo di partenza di Amazon Fire TV Stick 4K non è particolarmente elevato, infatti dovete sapere che sarebbe disponibile a soli 69,99 euro. In questi giorni, tuttavia, Amazon ha deciso di fare un piccolo regalo agli utenti, mettendo a disposizione uno sconto importante, pari al 46% del valore originario, così da arrivare ad una spesa finale da sostenere di 37,99 euro. Lo potete acquistare al seguente link.

Una delle sue caratteristiche principali è la piena compatibilità con il WiFi 6 di ultima generazione, così da riuscire a raggiungere una maggiore stabilità nella trasmissione e nel collegamento alla rete internet. Il prodotto è inoltre compatibile con Dolby Atmos, risultando però disponibile solo su alcuni servizi di streaming, ea patto che venga collegato ad apparecchiature compatibili. Per il resto, in termini di software e funzionalità generali, non presenta differenze particolari rispetto alla versione standard che potete acquistare ad un prezzo più basso.