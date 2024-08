Motorola ha sorpreso tutti con il lancio ufficiale del Moto G45. Un nuovo smartphone che segna il ritorno della serie “4x“, assente dal 2022 con l’ultimo modello G42. Il dispositivo, disponibile inizialmente solo in India, si inserisce nella fascia economica del mercato. Ma non rinuncia a caratteristiche interessanti per chi cerca un telefono accessibile ma funzionale. L’aspetto del MotoG45 è in linea con gli attuali standard della gamma MotoG. Presenta infatti linee pulite, bordi piatti e una doppia fotocamera posteriore posizionata nell’angolo superiore sinistro. La cover posteriore è realizzata in ecopelle, conferendo un tocco di classe al design. Mentre i colori disponibili, Brilliant Blue, BrilliantGreen e Viva Magenta, aggiungono un tocco vivace che richiama il colore dell’anno 2023.

Motorola Moto G45: prestazioni modeste, ma adeguate e una fotocamera da 50MP

Il display da 6,5 pollici presenta una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz è una scelta economica. Con cornici piuttosto pronunciate e un “mento” inferiore visibile, che sottolinea la sua natura di dispositivo economico. Tutto ciò non impedisce però al Motorola G45 di offrire un’esperienza visiva fluida e una buona sensibilità al tocco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, lo stesso montato sul MotoG85. Il quale offre prestazioni sufficienti per le operazioni quotidiane. Il dispositivo è disponibile in due varianti di RAM, 4GB o 8GB. Anche se quest’ ultima è decisamente la più consigliata per un’esperienza d’uso migliore. Lo spazio di archiviazione interno è di 128GB, espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP, affiancata da un sensore macro da 2 MP. Mentre la camera frontale per i selfie è da 16MP. La batteria da 5.000 mAh promette un’ottima autonomia, anche se la velocità di ricarica si ferma a 20W. Il che potrebbe essere un punto debole per chi è abituato a ricariche più rapide.

Questo Motorola viene proposto a un prezzo di partenza di 10.999 rupie (circa 116€) per la versione da 4GB di RAM. Mentre quella con 8GB è disponibile a 12.999rupie (140€). Non ci sono ancora informazioni sulla sua disponibilità in altri mercati, ma con un prezzo competitivo, potrebbe diventare un’opzione interessante anche in Europa.