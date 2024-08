La nota azienda di telefonia ha deciso di lanciare un nuovo smartphone dedicato alla fascia medio bassa del mercato, stiamo parlando di Moto G45 5G il quale ancora prima di essere tra le nostre mani è stato letteralmente anticipato dai vari rumor e leaks.

Stando a quanto emerso, infatti dovremmo avere uno smartphone di fascia medio bassa pensato dunque per quella fetta di utenti molto ampia che vuole uno smartphone che funzioni bene senza necessariamente eccellere su ogni aspetto, dinamica nella quale Motorola sta diventando decisamente brava grazie alle sue proposte di unica bontà, alle quali dunque molto presto potremmo aggiungere un nuovo modello.

Neanche il tempo di arrivare

Andando con ordine, possiamo affermare con certezza che il nuovo dispositivo arriverà in tre colorazioni, Brilliant Blue, Brilliant Green e Viva Magenta, Per il resto, dovremmo avere posteriormente una finitura in pelle vegana, compreso il quadrante rettangolare che racchiude le due fotocamere posteriori.

Per quanto riguarda il cuore pulsante del dispositivo, avremo sotto la scocca un SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen3 a 6nm, 4 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh.

Tornando sulla facciata posteriore, possiamo affermare che invece il sensore principale della fotocamera sarà da 50 megapixel con uno secondario per la profondità dei due megapixel, anteriormente invece avremo una fotocamera con design a goccia da 16 megapixel, lo schermo che la racchiude invece sarà un LCD da 6,5 pollici con risoluzione fullHD plus e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il tutto incorniciato da un vetro gorilla Glass 3.

Per quanto riguarda il prezzo invece, quest’ultimo si aggirerà intorno ai 160 €, non sappiamo quali saranno i piani di Motorola riguardo la commercializzazione internazionale e se quest’ultimo resterà invariato anche in Italia, per saperne di più, dunque non rimane che attendere la commercializzazione ufficiale del dispositivo preso in esame, restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti futuri.