Kena Mobile: scopri la promo con 230 GB a soli 6,99 euro al mese

Kena Mobile ha deciso di scioccare completamente gli utenti sfornando delle promozioni davvero imperdibili e probabilmente insuperabili.

Come ormai sappiamo, Kena Mobile è un operatore telefonico virtuale che si appoggia sulla rete di TIM per fornire dei servizi non solo per quanto riguarda la telefonia mobile e fissa ma anche per l’intrattenimento, grazie a delle offerte davvero esclusive per ottenere la visione di calcio, sport e intrattenimento vario.

Le offerte di Kena Mobile si distinguono sul panorama delle telecomunicazioni, per essere davvero super competitive, oltre all’ottima qualità che da sempre contraddistingue i suoi servizi.

Attualmente, l’operatore propone una serie di offerte definite davvero scioccanti da tutti gli utenti.

Kena Mobile: tanta incredibili promozioni tra cui scegliere

Kena Mobile propone una serie di offerte incredibili, ma probabilmente allo stato attuale la tariffa più conveniente tra cui scegliere è quella destinata a tutti i clienti provenienti dagli altri operatori telefonici virtuali e anche per i nuovi numeri, che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 230 GB di Internet con ricarica automatica e un mese gratis a soli 6,99 euro al mese.

Non è certamente finita qui, poiché per la stessa clientela, è disponibile la seguente tariffa: minuti illimitati e 200 SMS, con 250 giga con ricarica automatica e un mese gratis, a soli 7,99 euro al mese.

Per tutti i clienti provenienti dagli operatori telefonici virtuali, Kena Mobile propone minuti illimitati e 200 SMS, con 200 GB di Internet con ricarica automatica e un mese omaggio a soli 5,99 euro al mese.

Invece, per quanto riguarda il tanto agognato intrattenimento, l’operatore propone l’offerta KENA TIMVISION, promo valida dall’8 agosto 2024 per tutti i nuovi clienti TIMVISION e prevede la visione di calcio, sport e intrattenimento a soli 30,99 euro per i primi tre mesi e successivamente con il costo di 40,99 euro al mese, con attivazione gratuita.

Scegli Kena Mobile e scoprirai tante altre promozioni telefoniche tra cui scegliere.