MG ZS 2024: design rinnovato e motorizzazioni ibride più efficienti

MG si prepara a lanciare la nuova generazione della ZS. In molti conosceranno già l’ormai famoso crossover compatto anglo-cinese, ma ora lo rivedremo in tutt’altre versi con il prossimo imminente debutto del 28 agosto 2024. Presentata per la prima volta ben 7 anni fa, la MG ZS si rinnova non solo nell’estetica, ma anche nelle motorizzazioni. Ora saranno disponibili infatti opzioni full electric ed ibride, così da soddisfare ogni cliente pronto ad un’auto più ecologica.

Attualmente, la MG ZS è disponibile in versione completamente elettrica e con due motorizzazioni a benzina. Il primo è un potete 1.5 a quattro cilindri con 106 CV ed il secondo un 1.0 turbo a tre cilindri da 111 CV. La nuova generazione continuerà a proporre la versione elettrica, ma la grande novità sarà l’introduzione di un’opzione ibrida. In teoria dovremmo avere un nuovo sistema full hybrid derivato dalla MG3. In base a quel che sappiamo sulla MG3, la potenza combinata dovrebbe essere di 194 CV. La tecnologia sarà probabilmente composta da un motore a benzina da 1,5 litri abbinato a un’unità elettrica. Questo sistema è supportato poi da una batteria da 1,83 kWh non ricaricabile esternamente oltre che da un cambio automatico a tre rapporti.

Un design rinnovato per il SUV MG

La MG ha già diffuso una prima immagine della nuova ZS. Il design è palesemente ispirato alle più recenti MG3 e MG5. La griglia frontale è stata ancor più abbassata, dando al SUV un aspetto più sportivo e moderno. I fari invece presentano una firma luminosa aggiornata pur mantenendo forme simili al modello attuale. Sul profilo laterale, le linee restano tradizionali. Le maniglie delle portiere sono classiche e le barre sul tetto dal look più sobrio. Al lato posteriore ci saranno piccole modifiche, niente di più, con un paraurti ridisegnato e gruppi ottici aggiornati. La nuova MG ZS promette di combinare prestazioni, efficienza e uno stile moderno: sarà uno dei modelli più competitivi del segmento?