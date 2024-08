Samsung ha recentemente depositato un interessante brevetto volto a migliorare la qualità di vita dei propri utenti. L’azienda coreana punta a rendere sempre più facile e immediato il monitoraggio della salute includendo la rilevazione dei livelli di glicemia attraverso lo smartphone.

Il brand ha recentemente depositato un brevetto in cui descrive un sensore per rilevare il glucosio nel sangue attraverso lo smartphone. Come svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con Elegant Hoopoe, il sensore sarà posizionato sul retro dei device di nuova generazione e lo si dovrà coprire con il dito per avviare la rilevazione.

Attraverso una tecnologia basata sugli infrarossi, sarà possibile determinare il livello della glicemia attraverso la pelle. Basterà appoggiare il dito sul sensore e avviare la scansione ottica per ottenere il risultato sul display dello smartphone. Questo sistema è sicuramente molto rapido e permetterà agli utenti di ottenere il valore di riferimento senza fastidiose punture.

Samsung vuole integrare un sensore per il rilevamento della glicemia negli smartphone per facilitare il monitoraggio del proprio stato di salute

Ricordiamo che attualmente, i test per la glicemia si eseguono attraverso una puntura sul dito. Si tratta di una procedura che richiede di seguire determinati passaggi, un ambiente pulito e attrezzatura dedicata. Avere un sensore integrato nel proprio smartphone, invece, renderebbe la rilevazione semplicissima e senza controindicazioni.

L’obiettivo di Samsung è quello di favorire il monitoraggio continuo dello stato di salute degli utenti attraverso sistemi affidabili e semplici da usare. Avere sotto controllo i propri parametri vitali permette di adottare uno stile di vita sano e prevenire potenziali problematiche.

Il feedback in tempo reale, inoltre, permetterà agli utenti di avere sempre a portata di mano i risultati per gestire la propria condizione. Inoltre, il vantaggio di questa soluzione è certamente l’integrazione con tutti gli altri sistemi di rilevamento della salute disponibili su smartphone e smartwatch. I dati verranno raccolti ed elaborati nell’applicazione dedicata alla salute per avere una visione generale sul proprio corpo.