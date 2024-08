Durante gli ultimi giorni sono emerse alcune informazioni relative a Samsung. Quest’ultime rivelano dettagli interessanti riguardo i prossimi dispositivi. Si tratta dello smartphone Galaxy S25 e del tablet Galaxy Tab S10. Le indiscrezioni sono state diffuse da China Compulsory Certificate (CCC) e purtroppo evidenziano una situazione non del tutto positiva per gli utenti del marchio. Quali sono le informazioni rivelate?

Samsung: nessuna buona notizia per gli utenti?

Le notizie rivelate evidenziano che non ci sarà un upgrade per quanto riguarda la batteria dello smartphone e la velocità di carica del tablet. Sembra, infatti, che Samsung abbia deciso di lasciare invariati tali livelli. Scopriamo nel dettaglio le informazioni trapelate.

Secondo quanto riportato dalle certificazione emerse online, il Samsung Galaxy S25 Ultra verrà presentato con una batteria effettiva da 4.885 mAh. Suddetta capacità risulta molto simile dispositivo della precedente generazione. Il Samsung Galaxy Tab S10, invece, presenta una velocità di ricarica di 45 W. Anche in questo caso non sono presenti evoluzioni rispetto al modello della generazione precedente, attualmente in circolazione. Nello specifico, per questo dispositivo ci sono ulteriori dubbi. L’assenza di informazioni precise su suddetta versione “base” sembra confermare alcune voci che suggerivano l’assenza di quest’ultima. Se ciò fosse vero vorrebbe dire che Samsung, per tale generazione, ha preferito rilasciare solo i modelli Plus e Ultra.

È importante sottolineare che per il momento ci sono poche informazioni riguardo la nuova gamma di tablet. Secondo alcune voci sembra che avranno un chip della serie MediaTek, ovvero il Dimensity 9300 Plus. Il display invece sarà un AMOLED con dimensioni diverse in base al modello Plus (12,4 pollici) e quello Ultra (14,6pollici). Al momento non sembrano esserci ulteriori informazioni. Dunque, per scoprire ulteriori dettagli sui dispositivi in arrivo bisognerà attendere ancora un po’. Solo con una dichiarazione ufficiale da parte di Samsung sarà possibile avere una visione completa a riguardo.