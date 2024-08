Gli utenti oggi possono pensare di acquistare una friggitrice ad aria ad un prezzo estremamente favorevole su Amazon, infatti la promozione corrente prevede la possibilità di mettere le mani su un prodotto estremamente completo e dal design pressoché unico nel suo genere, ad un prezzo altrettanto conveniente.

Il modello che potete trovare oggi in offerta è realizzato da Russell Hobbs, marchio conosciutissimo in tutto il mondo in ambito domestico, trattasi di una friggitrice ad aria definita XXL, proprio per la sua grandissima capacità complessiva di 8 litri, ma allo stesso tempo capace di nascondere un design compatto, proprio per le dimensioni che non superano i 30 x 30 x 31 centimetri, ed il peso di 5,5 kg.

Friggitrice ad aria in offerta su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare una friggitrice ad aria, con l’offerta a tempo disponibile oggi su Amazon, infatti, gli utenti potranno spendere 87,10 euro, approfittando così dello sconto del 27% applicato in automatico sul listino di 119,99 euro. Compratela subito a questo link.

Sono ben 10 le funzioni pre-impostate di cottura, con una temperatura massima raggiungibile di 220 gradi centigradi, il cestello è completamente lavabile in lavastoviglie, almeno la parte interna, facilitando a tutti gli effetti al massimo la manutenzione del prodotto stesso. Tra le varie funzioni da segnalare, vi possiamo parlare di shake alert, ovvero la friggitrice ricorderà all’utente l’esatto momento in cui deve mischiare il contenuto del cestello, così da poter garantire sempre una cottura uniforme e sufficientemente dorata. Al momento attuale può essere acquistato solo ed esclusivamente nella sua colorazione nera, con finitura opaca su quasi tutta la superficie e sfiato dell’aria calda nella parte superiore (per questo motivo non è possibile poggiarci nulla superiormente, così da evitare surriscaldamenti di vario genere).