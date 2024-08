Al Gamescom 2024 MSI ha presentato il suo nuovo MPG 321CURX QD-OLED, un nuovo monitor da gaming con curvatura 1700R e pensato per chi vuole giocare senza nessun tip di compromesso, si tratta di un pannello che sfrutta la tecnologia quantum dot, sopra il pannello Oled che emette luce blu è presente un pannello di cristalli semiconduttori che irradiati si attivano e filtrano uno spettro specifico consentendo di produrre dunque il verde e il rosso, tecnologia che offre numerosi vantaggi, minori fenomeni di burn in, luminosità più elevata, neri ugualmente assoluti e angoli di visione ancora più estremi.

In abbinamento abbiamo anche tecnologie come Power Delivery nella porta USB C a 98W, abbinata a MSI OLED Care 2.0 che comprende: Multi Logo Detection, Taskbar Detection e Boundary Detection, tutti sistemi capaci di ridurre il rischio di burn in, fenomeno che porta il display a mostrare immagini rimaste impresse sullo schermo anche dopo aver cambiato schermata, in più abbiamo anche una pellicola in grafene e un sistema di smaltimento del calore per il pannello QD-OLED che assolvono allo scopro di moderare le temperature.

Per quanto riguarda il prezzo invece, al momento è venduto da Yeppon a 1.168,99 euro, non si sa nello specifico quanto costerà sul mercato italiano e se arriverà mai in modo diretto.

Caratteristiche tecniche