Huawei MatePad SE 11 è un tablet di fascia media che riesce a mettere a disposizione dell’utente finale ottime prestazioni, pur con qualche piccola defezione, come ad esempio l’assenza dei servizi Google integrati direttamente (il che porta ad affidarsi pienamente agli Huawei Mobile services).

Il prodotto parte con il mettere a disposizione una buonissima batteria da 7700mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, oltre che in grado di garantire un utilizzo sul medio/lungo periodo, senza dover ricorrere alla presa a muro con troppa frequenza. Il display è un FullView Eye da 11 pollici di diagonale, con cornici veramente sottili su tutti i lati.

Huawei MatePad SE 11: che sconto oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è tutt’altro che elevato, infatti dovete sapere che il suo listino sarebbe di 219 euro, già una cifra veramente alla portata di ogni singolo consumatore. Per avvicinare più utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di abbassare la spesa di 30 euro circa, fino ad arrivare a soli 189 euro, sempre con garanzia di 24 mesi. Premete qui per effettuare l’acquisto.

La produttività raggiunge i massimi livelli con questo dispositivo, poiché gli utenti si ritrovano a poter utilizzare la M-Pen Lite per andare a disegnare, scrivere e tratteggiare direttamente sul display del proprio tablet (sottolineiamo che tale penna è compatibile solo con Huawei MatePad SE 11). La variante attualmente in promozione prevede poi 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, la navigazione può avvenire solo tramite il collegamento diretto al WiFi, segnaliamo infatti l’assenza di uno slot per la SIM, in questo modo l’utente non potrà utilizzarlo in mobilità, a meno che non venga generato l’hotspot direttamente dal dispositivo mobile (ovvero lo smartphone di riferimento diretto a vostra disposizione).