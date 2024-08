Apple iPad Air rappresenta la soluzione ideale per gli utenti che vogliono godere di tutte le specifiche e le qualità dei prodotti di casa Apple, senza voler eccedere verso il mondo Pro, ma nemmeno accontentandosi della variante base dello stesso tablet dell’azienda di Cupertino. In altre parole lo possiamo considerare come il giusto compromesso su cui poter fare affidamento, anche data la sua piena compatibilità con l’Apple Pencil.

Il dispositivo che potete trovare in promozione su Amazon in questi giorni è caratterizzato dalla memoria interna di 64GB, con anche connessione solamente WiFi, ciò sta a significare che è assente lo slot per la SIM, e che si potrà collegare alla rete internet solamente con l’ausilio del router di casa. Ciò che non manca è il touch ID, infatti sul tasto di accensione posto sul lato più corto, data l’assenza del tasto home, è posto il sensore delle impronte digitali tanto amato dagli utenti che apprezzano i prodotti di Apple.

Apple iPad Air: la promozione su Amazon

Apple iPad Air è in super sconto su Amazon, la versione del 2022 presenta una riduzione di prezzo pari al 18% del listino originario, così da essere sicuri di poter abbassare la spesa finale da sostenere di circa 120 euro. In termini pratici: il listino originario sarebbe di 659 euro, ma per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, ecco l’imperdibile offerta del 18%, con investimento da sostenere pari a 539 euro. Acquistatelo subito qui.

La versione in offerta, come avete potuto voi stessi capire, è la 5a generazione, all’interno della confezione gli utenti possono trovare il cavo di ricarica USB-C to USB-C ed anche l’alimentatore a parete (una rarità negli ultimi tempi). Il tablet, non essendo il Pro, ha una diagonale di 10,9 pollici con memoria interna da 64GB.