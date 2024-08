Hyundai Inster VS Fiat Grande Panda: parte la sfida

La Hyundai va controcorrente e sta per lanciare una nuova e interessante proposta nel settore delle city car con la Inster, un modello rivoluzionario che cambierà forse interamente la mobilità urbana. Le auto piccole e adatte alla città stanno diventando sempre più una rarità sul mercato e la casa coreana si contraddistingue così da tante altre aziende. Molti produttori hanno infatti abbandonato questa tipologia di auto per dedicarsi a modelli grandi come i SUV. Perché? Semplice: i costi elevati rendono difficile ottenere dei veri profitti.

La Hyundai Inster è al di sotto (di poco) dei 4 m in lunghezza e presenta, oseremmo dire finalmente, un’alternativa compatta ma spaziosa per i centri urbani sempre più congestionati. Bellissimi i SUV, ma i parcheggi? Una tragedia. Questa vettura elettrica, attesa per settembre, sarà la soluzione ideale per chi cerca un mezzo agile, ecologico e dotato di tecnologia avanzata. Derivata dalla Hyundai Casper, la Inster combina le sue dimensioni ridotte con un interno che è sorprendentemente spazioso grazie ad un passo di 2,580 metri.

La Inster Hyundai riuscirà a battere la Grande Panda Fiat?

Hyundai ha presentato ufficialmente la Inster a giugno, ma il prezzo definitivo non è stato ancora annunciato. A quanto pare però dovrebbe aggirarsi intorno intorno ai 25 mila euro. Ricordiamo però che il costo potrebbe essere ulteriormente ridotto se il governo deciderà di rifinanziare gli incentivi per i veicoli elettrici. Il bagagliaio, inoltre, varia da 280 a 351 litri e può raggiungere quasi 1.060 litri con i sedili posteriori abbattuti, cosicché quest’auto Hyundai possa comunque offrire una capacità di carico notevole per una city car.

Sul fronte delle prestazioni, la Hyundai Inster sarà disponibile in due versioni. La prima avrà un motore da 97 CV e un’autonomia di oltre 300 km e l’altra un motore da 115 CV e autonomia di 355 km. Entrambe avranno poi una tecnologia avanzata dotata di Vehicle-to-Load (V2L) e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

La sfida più diretta per la Hyundai Inster sarà la Fiat Grande Panda. Quest’ultimo modello è leggermente più grande e disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Con un prezzo di partenza simile e specifiche tecniche comparabili, il confronto tra queste due city car porterà a vere scintille. Chi vincerà tra le due?