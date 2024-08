Iliad è il bersaglio dei principali operatori telefonici italiani. Sin dal suo debutto nel nostro paese, l’operatore francese ha attirato su di sé l’attenzione dei rivali, che non sono rimasti indifferenti alle offerte low cost e hanno proceduto rapidamente con il rilascio di tariffe economiche. WindTre e TIM sono soltanto due dei gestori che continuano periodicamente a rivolgere delle offerte interessanti ai clienti Iliad che intendono effettuare il trasferimento del numero.

WindTre cerca di conquistare quanti più utenti tramite la sua GO Unlimited Digital, l’offerta che permette di ricevere Giga senza limiti a soli 10,99 euro al mese e attraverso la sua GO 150 5G, disponibile a soli 7,99 euro al mese; TIM, invece, punta sulla convenienza e propone tre offerte, disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese, con primo rinnovo gratuito.

WindTre e TIM: le offerte contro Iliad sono incredibili

Le offerte WindTre dedicate ai clienti Iliad possono essere attivate anche da coloro che effettuano la portabilità da altri operatori low cost, tra questi: Fastweb, Coop Voce, PosteMobile, Fastweb, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON

L’offerta più economica è la WindTre GO 150 5G, che prevede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere minuti senza limiti, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione. La tariffa più ricca, invece, è la WindTre GO Unlimited Digital, disponibile a 10,99 euro al mese con minuti senza limiti, 50 SMS e Giga illimitati per la navigazione.

Anche TIM rivolge le sue offerte dedicate ai clienti Iliad a coloro che trasferiscono il numero da altri MVNO. In questo caso, l’offerta più conveniente è la TIM Power Iron, che prevede una spesa di soli 6,99 euro al mese e consente di ricevere: minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione in 5G. La TIM Power Supreme Easy, invece, prevede una spesa di 7,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 200 GB di traffico dati per la navigazione. Infine, la TIM Power Special richiede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e 300 GB di traffico dati in 5G.

I nuovi clienti che hanno già attiva una linea di rete fissa TIM possono attivare anche l‘offerta TIM Unica Power, che permetterà di ricevere Giga senza limiti per la navigazione modificando così quanto previsto dalle offerte sopracitate.