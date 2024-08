Dopo l’arrivo del Redmi Pad SE in Italia, il modello da 11 pollici viene ora arricchito da due interessanti novità. Si tratta delle versioni Wi-Fi e quella che presenta anche la connessione 4G. Quest’ultime presentano entrambe dimensioni pari a 8,7pollici. Le due alternative compatte arrivano sul mercato dopo un anno dal lancio del primo modello. A parte le opzioni di connessione i due modelli presentano le medesime caratteristiche tecniche. L’acquisto è disponibile da ieri, 21 agosto. Scopriamo quali sono gli elementi principali che caratterizzano il nuovo Redmi Pad SE.

Redmi Pad SE: cosa distingue il nuovo modello

Come anticipato, le due versioni avranno entrambe un display da 8,7 pollici. Mentre la batteria sarà da 6,650mAh. Ci sarà, inoltre, un supporto alla ricarica pari a 18W. Per quanto riguarda il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera da 5MP. Mentre la posteriore è da 8MP.

I nuovi modelli del Pad SE di Redmi offre una navigazione fluida ed immediata. Ciò è possibile grazie al refresh rate fino a 90Hz. Per quanto riguarda il sistema operativo, entrambi i modelli hanno Xiaomi HyperOS che si basa su Android 14. Le due versioni presentano lo stesso processore. Si tratta del MediaTek Helio G85. Per la capienza, i nuovi Redmi Pad SE avranno 4/6GB di RAM LPDDR4X. Mentre la memoria interna è da 64/128GB EMMC5.1. Quest’ultima è espandibile arrivando fino a 2TB.

Il nuovo tablet è stato presentato sul mercato in diverse colorazioni. Nel dettaglio, si tratta di Verde aurora, Azzurro cielo e Grigio grafite. Per quanto riguarda il costo, i due modelli presentano un prezzo piuttosto contenuto. Nel dettaglio il Redmi Pad SE 8,7 viene venduto a 139,90euro. Mentre la versione con anche la connessione 4G ha un costo di 159,90euro. Sul sito web dell’azienda sono disponibili tutte le informazioni utili. Quest’ultime fanno riferimento a tutti i dati relativi ai nuovi modelli in vendita.