TIM, di recente, ha lanciato una nuova promozione dedicata ai suoi clienti di rete mobile e fissa. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di calcio. Fino ad agosto 2024, sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a TIMVISION Calcio e Sport Light. Il tutto a un prezzo ridotto di soli 7€ al mese per le prime 12 mensilità. Tale soluzione include l’accesso al DAZN Goal Pass, che consente di seguire in diretta tre partite di Serie A per ogni giornata. In più, gli abbonati avranno accesso a Infinity+ e a Disney+ con pubblicità. Ampliando così il numero di contenuti disponibili.

TIM: nuovi piani e promozioni personalizzate per TIMVISION

Questa promo è stata pensata per celebrare l’inizio della stagione 2024/2025 di SerieA. Il suo obiettivo infatti è proprio quello di rendere più accessibile l’intrattenimento sportivo ai clienti TIM. Il costo promozionale corrisponde a quello sopraindicato. Dopodiché l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 13,99€. Esso è valido non solo per i clienti di rete mobile, ma anche per quelli di rete fissa. In particolare per coloro che decidono di passare alla Fibra FTTH. Migliorando così la loro velocità e capacità di connessione. In più coloro che attiveranno il piano annuale potranno usufruire anche di 1GB di traffico internet 4G, utilizzabile in tutta l’Unione Europea.

A partire dal mese di Agosto, TIM ha quindi aggiornato il proprio portafoglio di offerte sportive TIMVISION. Ciò attraverso l’ introduzione di nuove tariffe e promozioni per le attivazioni di nuovi abbonamenti. Il pacchetto Calcio e Sport Light, disponibile sia in versione mensile che annuale, come abbiamo visto, prevede per i nuovi iscritti un costo di 9,99€ per i primi 3 mesi. Seguito da 13,99 euro al mese per il resto dell’anno. In alternativa, è possibile anche scegliere la versione mensile. Con un costo iniziale di 14,99€ per i primi 3 mesi, e successivamente 19,99€.

Insomma, una soluzione che rappresenta un’opzione interessante per i tifosi che desiderano un’esperienza sportiva completa, ma a un costo più ridotto.