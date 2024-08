Activision continua ad essere perseguitata dalle ondate di leak sul nuovo capitolo della saga di Call of Duty. Diciamo che continua ad essere perseguitata perché già nei giorni scorsi era trapelato l’elenco completo delle 20 mappe disponibili in multiplayer assieme ad altri dettagli.

Questa volta ad andare a intaccare Call of Duty Black Ops 6 sarebbe la pubblicazione online di tutte le cutscene della campagna. Non si era mai visto un colpo del genere nella saga dello sparatutto in prima persona, infatti, il materiale estratto dalla build BETA ha praticamente anticipato quasi per intero Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6 “L’incubo degli sviluppatori”

Questa situazione ha sconvolto i sviluppatori che non si erano mai ritrovati con un gioco prossimo all’uscita quasi completamente spoilerato. Uno di questi sviluppatori ha dichiarato da Tom Henderson – “Fa davvero schifo vedere il nostro più grande reveal rovinato così” – ed ha aggiunto – “Eravamo tutti così emozionati all’idea di mostrare la campagna in modo speciale e straordinario”.

A consolare gli sviluppatori è la modalità Zombie, che fortunatamente sembra non sia stata rivelata. Ma allo stesso tempo a spaventarli ancora di più ci pensa la voce riguardante diversi utenti in possesso di una PS4 modificata. Sembrerebbe che questi utenti abbiano già avuto accesso all’esperienza completa di Black Ops 6, il che fa incrementare il rischio di spoiler pre-lancio.

Vi ricordiamo che il lancio del prossimo titolo di Activision è fissato per il prossimo 25 ottobre, nello stesso anno di GTA 6. Invece la modalità multiplayer dovrebbe essere rivelata ufficialmente alla fine di agosto in occasione di un nuovo evento CODNext. Ora non ci resta che attendere se effettivamente le promesse di Activision verranno rispettate, con il grande salto di qualità che tanti utenti in tutto il mondo si aspettano a tutti gli effetti di vedere, sia nella campagna che nella giocabilità.