Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: potenza ed intelligenza mai vista

Qualcomm si prepara a cambiare ancora una volta gli standard dei processori mobili grazie all’imminente lancio del suo Snapdragon 8 Gen 4. Questo SoC, primo della casa americana a integrare i core custom Oryon, è destinato a segnare un notevole passo avanti in termini di prestazioni. Esso promette infatti un aumento del 35% in single-core e del 30% in multi-core rispetto ai modelli precedenti. I dati provengono da benchmark trapelati recentemente che confermano le aspettative tanto alte per questo chip.

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 sarà disponibile in due varianti. Il primo è lo SM8750 Standard ed il secondo invece è lo SM8750P Performance. Anche se non ci sono dettagli specifici sulle differenze, si ipotizza che la versione Performance avrà frequenze operative leggermente superiori. Il chip sarà realizzato con un processo produttivo a 3 nm, presumibilmente nelle fonderie TSMC, ma non si esclude una partecipazione di Samsung.

Qualcomm misterioso sulle prestazioni dei suoi chip

Qualcomm ha mantenuto il mistero sulle prestazioni grafiche. L’unica cosa che sappiamo è stata promessa la GPU più potente mai realizzata. Oltre a questa vi sarà poi il supporto per la decodifica video 4K e la gestione di display con risoluzione fino a 4K+4K. Dovrebbe poi esserci l’integrazione di un sottosistema LPAI con DSP dedicato e un coprocessore neurale (eNPU). Questo è stato progettato per mantenere sempre attivi microfoni e videocamere, consentendo l’uso di funzioni AI avanzate come l’always-on audio e l’always-sensing camera.

Il chip includerà un modem 5G compatibile con 3G e 4G, supportando sia lo spettro mmWave sia quello Sub-6. La connettività a corto raggio sarà garantita dal chip FastConnect 7900, che darà anche supporto per Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e UWB. Il SoC sarà affiancato da RAM LPDDR5x in configurazione quad channel, garantendo velocità e reattività superiori. Quasi in contemporanea, Qualcomm ha anche anticipato l’arrivo dello Snapdragon 7s Gen 3, destinato però alla fascia medio-alta. A tal proposito si prevedono invece miglioramenti significativi in termini di CPU, GPU e AI rispetto al modello passato. Il debutto ufficiale di Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe avvenire tra poco, ad ottobre.