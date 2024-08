SteamOS presto anche su Rog Ally e rivali, arriva la conferma di Valve

A quanto pare la nota azienda dedita ai videogiochi Valve ha introdotto un interessante novità per quanto riguarda il suo sistema operativo presenta all’interno della propria console da gaming portatile Steam Deck, stiamo parlando dell’ultima beta di SteamOS, Nelle note di rilascio è infatti presente una voce che dice ”Aggiunto il supporto per i pulsanti aggiuntivi della consolle Rog Ally“, Un indizio decisamente evidente che il sistema operativo creato dalla nota azienda ha intenzione di espandere i propri orizzonti lì fuori della console originaria per la quale era stato pensato, una cosa non del tutto nuova del momento che già in passato era precedentemente sbarcato sulla con console da gioco Ayaneo Next Lite, un evento che per molti sembrava isolato e non si pensava potesse avere risonanza a lungo termine.

La conferma

Valve interrogata dai microfoni di The Verge ha confermato di conseguenza quello che bolle in pentola, si sta infatti lavorando per rendere Steam Deck una piattaforma standardizzata e adattabile anche sulle console concorrenti, esempi sono per l’appunto Rog Ally e Rog Ally X, queste console concorrenti infatti arrivano con a bordo Windows 11 di serie, l’idea di Valve è quella di estendere la competizione non solo sull’hardware bensì anche sul software, andando dunque a sfidare il monopolio di Microsoft nel campo dei sistemi operativi.

Si tratta di un’idea decisamente particolare che potrebbe stuzzicare non poco gli altri produttori dal momento che i compromessi a cui scendono per far girare il sistema operativo di Microsoft sulle proprie console da gaming portatile sono molti e non sempre restituiscono il risultato sperato in termini di fluidità e prestazioni offerte agli utenti.

Tutto ciò ovviamente non significa che il futuro sarà caratterizzato dal sistema operativo di valva presente su ogni console da gaming portatile, ciò non toglie che si tratta di un passo in avanti che potrebbe scuotere non poco la situazione attuale.