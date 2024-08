Uno dei dispositivi più attesi quest’anno e senza alcun dubbio rappresentato dalla prossima generazione di iPhone, iPhone 16. Rappresenterà infatti un passo in avanti importante per la nota azienda della mela dal momento che porterà con sé in via ufficiale la rivoluzione dell’intelligenza artificiale che ha visto Apple, restare ancora in silenzio per molto tempo.

Quest’anno i modelli di iPhone saranno ben diversificati tra loro, dal momento che tutti avranno una diagonale diversa che però nasconderà al proprio interno il medesimo processore Apple A18 Bionic, abbinato ad 8 GB di RAM necessari per l’esecuzione dell’intelligenza artificiale on device.

Ovviamente, con l’avvicinarsi della finestra di lancio prevista a settembre come tutti gli anni le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e in questo caso le ultime arrivate ci parlano di una nuova colorazione prevista per i modelli Pro e Pro Max.

Il nuovo colore e il nome

Come potete ben vedere delle immagini in alto la nuova colorazione in arrivo che è stata anticipata dal noto leaker Majin Bu è rappresentata da una colorazione molto simile a quella del bronzo, la quale dovrebbe prendere il nome di Desert Titanium, a riconferma del fatto che anche quest’anno i modelli Pro e Pro Max avranno la scocca in titanio.

Come se non bastasse, è presente anche un’immagine che inquadra gli anelli che incorniciano le lenti fotografiche che vanno a costituire il comparto posteriore di iPhone e richiamano per l’appunto la colorazione presente, la quale sarà abbinata alle classiche colorazioni in titanio nero, titanio bianco e titanio naturale, con la colorazione in titanio nero che appare più scura rispetto a quella di iPhone 15 e la colorazione in titanio bianco che invece tende di più al grigio.

Non rimane dunque che attendere la presentazione prevista a settembre per vedere l’esordio di questa nuova colorazione e vedere se effettivamente le voci di corridoio saranno confermate.