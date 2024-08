Tutti possono finalmente acquistare su Amazon un monitor Acer di ottima qualità, precisamente un Acer Nitro KG241YS3biipf da gaming, ad un prezzo estremamente favorevole, infatti è possibile averlo a soli 100 euro, risparmiando un ingente quantitativo di denaro.

Il prodotto in questione presenta una diagonale da 24 pollici, con risoluzione massima in FullHD, trattasi di tecnologia IPS LCD, con cornici sufficientemente sottili sui tre lati superiori, un po’ più marcata inferiormente. Nulla toglie comunque ad avere tra le mani un prodotto eccezionalmente completo, infatti ha un tempo di risposta di solo 1ms, un refresh rate a 180Hz, AMD FreeSync Premium, ma anche una buonissima connetività posteriore.

Monitor Acer Nitro da gaming in promozione

Acquistate subito questo monitor, il suo prezzo è veramente concorrenziale, anche in confronto a ciò che in genere il mercato è in grado di offrire. Infatti il suo valore consigliato è di 139 euro, ma solamente in questi giorni è stata applicata una promozione Amazon che ne riduce la spesa da sostenere del 30%, fino ad arrivare così ad un valore finale di soli 109,90 euro. Lo potete ordinare al seguente link.

Nella parte posteriore, come vi anticipavamo nei paragrafi precedenti, è possibile trovare una buonissima dotazione di connettori, tra cui spiccano un HDMI 2.0 ed una displayPort 1.2, entrambe adattissime per la maggior parte degli utilizzi, come il collegamento di dispositivi di vario genere, ad esempio console o notebook di ultima generazione. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, tra cui il cavo HDMI per il collegamento diretto. L’iconico design, invece, permetterà di distinguere il monitor da tutti gli altri modelli attualmente in commercio, proprio per la presenza di un piede d’appoggio centrale a tre raggi.