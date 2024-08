iPhone 16: il lancio ormai è imminente, cosa aspettarci

La nuova linea di iPhone, iPhone 16, arriverà circa a metà Settembre con la presentazione ufficiale che dunque incombe e la produzione di massa che è ormai iniziata e arrivata a regime, Samsung ed LG stanno infatti producendo i display che equipaggeranno i prossimi iPhone in tutti e 4 i modelli che verranno rilasciati.

I leaks e le indiscrezioni si sono ovviamente diffusi nel corso dei mesi e hanno anticipato alcune caratteristiche che riguarderanno i prossimi iPhone, vediamo insieme dunque cosa c’è da aspettarsi per i prossimi iPhone.

Cosa potremmo vedere

Partiamo dal design, il cambiamento più sostanziale lo vedremo negli iPhone di fascia bassa ovvero iPhone 16 e 16 Plus, posteriormente le cam torneranno in una disposizione verticale e parallela racchiuse in un’isola a pillola, il flash led sarà esterno a quest’ultima e incastonato direttamente nella scocca posteriore, anche le diagonali cambieranno ma solo per i modelli Pro e Pro Max che arriveranno a 6,3 e 6,9 pollici contro i 6,1 e 6,7 pollici di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Un altro cambiamento importante sarà legato al SoC, tutti e 4 i modelli avranno il chip A18 sotto la scocca con 8Gb di RAM, necessari per consentire il support ad Apple Intelligence, la quale sarà il pezzo forte dal punto di vista IA di Apple che arriverà su tutti i modelli di iPhone 16 e solo sui modelli di Pro e Pro Max della linea di iPhone 15.

Anche il pulsante azione sbarcherà su tutti i modelli di iPhone e non sarà più esclusiva dei modelli di fascia alta mentre questi ultimi come esclusiva avranno un pulsante capacitivo a doppia corsa sul lato destro come nelle fotocamere professionali che con una pressione leggera attiverà la messa a fuoco e con uno più deciso di effettuare lo scatto, come se non bastasse il pulsante percepirà lo scorrere del dito per regolare lo zoom nelle foto o nella registrazione video.