Nonostante Intel non abbia ancora presentato le nuove CPU Core Ultra 200 “Arrow Lake” si vocifera già di un successore per il reparto desktop. Vi ricordiamo che le CPU Arrow Lake dovrebbero essere presentate tra settembre e ottobre.

Per il leaker “Jaykhin” a succedere Arrow Lake sarà la Nova Lake, visto che Panther Lake sarà un design esclusivamente mobile. Quest’ultime a loro volta saranno le succeditrici di Lunar Lake, che sarà presentato a IFA il 3 settembre.

Anche se per adesso non c’è nessuna certezza, speriamo che Nova Lake conservi la compatibilità con il socket LGA 1851 che verrà introdotto con Arrow Lake. Dato l’accantonamento del piano originale che prevedeva di portare l’architettura Meteor Lake (Core Ultra 100) sia su mobile che su desktop, si voleva puntare sul refresh delle CPU Raptor Lake. Dunque, non si ha la certezza che quel socket non sia stato pensato solo per Meteor Lake e Arrow Lake o anche per altri modelli.

Le incertezze si rivolgono anche sulla data di rilascio delle Nova Lake, anche se molto probabilmente bisognerà aspettare la fine del 2026. Prima di questo avvenimento dovremmo trovare l’introduzione di Arrow Lake Refresh, un aggiornamento di Arrow Lake che dovrebbe arrivare verso la fine del 2025.

Cosa si sa su Nova Lake?

Stando a dei vecchi rumor, Nova Lake potrebbe rappresentare il più grande cambiamento nell’architettura delle CPU Core dal 2006 a oggi. Rimanendo in tema di architettura, quest’ultima sarebbe stata progettata partendo da zero, anche da figure di rilievo come Glenn Hinton, progettista principale dell’architettura Nehalem.

Gli altri dettagli di Nova Lake sono avvolti nel mistero, ma si pensa che avrà P-core fondati sull’architettura Panther Cove e E-core Artic Wolf. E’ anche troppo presto per vedere se Intel utilizzerà i suoi processi produttivi o se si appoggerà ancora a TSMC.

Come le Arrow anche le Nova dovrebbero entrare nel settore dei portatili. Sembrerebbe anche che il suo nome sia apparso in una roadmap di Dell con prospettiva 2027.