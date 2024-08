Decisamente particolari per Intel, assisteremo infatti all’arrivo delle nuove generazioni di CPU che avranno il compito di rilanciare il nome dell’azienda che negli ultimi anni si è vista sorpassare da AMD, le ultime generazioni di processori infatti non hanno convinto appieno e ora le prossime hanno l’obbligo di dare una scossa al mercato di Intel che dopo qua c’è un decennio di dominio totale si è vista spodestata senza mezze misure.

Il compito, dunque sarà assegnato alle CPU della famiglia Arrow Lake e Panther Lake, delle quali stanno iniziando a trapelare in rete alcune informazioni tra le quali spiccano i profili energetici recentemente diffusi in rete, vediamo l’insieme.

I profili energetici delle configurazioni

I leaker Jaykihn e Harukaze5719, rivelano dettagli sui profili di potenza Baseline, Performance ed Extreme dei futuri processori in arrivo per Intel, parliamo di cinque varianti di Arrow Lake S che andranno a competere con le migliori CPU attualmente sul mercato.

Per quanto riguarda le configurazioni di core e TDP abbiamo: 8+16 a 125W, 8+12 a 125W, 6+8 a 125W, 6+8 a 65W e 6+4 a 65W, con la prima cifra che indica i Performance Core e la seconda che indica invece gli Efficiency Core.

Prendiamo ora in esame la configurazione top di gamma, quella da 8 +16 da 125W, saranno disponibili tre profili di potenza Baseline, Performance e Extreme, per quanto concerne il profilo Baseline avremo un PL1 di 125W, un PL2 di 177W, con un limite per gli la potenza IccMAX di 287 ampere, per il profilo Performance abbiamo lo stesso PL1, ma aumenta il PL2 a 250W e IccMAX a 347 ampere, in ultimo abbiamo Extreme che aumenta il PL2 a 295W e l’IccMAX a 400 ampere.

Oltre ai profili di potenza dei chip desktop, sono state rivelate anche le specifiche dei chip mobile Panther Lake e Arrow Lake, avremo di conseguenza il chip Panther Lake 6+8+4 con un PL1 di 45W e un PL2 di 80W, il chip mobile Arrow Lake più performante invece offrirà una configurazione 8+16+4, con un PL1 di 55W ed un PL2 di 160W.