AMD ha messo a segno una delle sue mosse più ambiziose nel settore dell’intelligenza artificiale. In che modo? Annunciando l’acquisizione di ZT Systems per 4,9 miliardi di dollari. Questo accordo rappresenta la più grande acquisizione della compagnia nell’ultimo periodo. Ciò segnala cosi l’intento chiaro della società di rafforzare la sua posizione nel competitivo mercato dei data center.

ZT Systems, fondata tre decenni fa, è un fornitore di infrastrutture informatiche personalizzate che opera per alcune delle realtà più grandi del mondo. Tra cui spiccano nomi di rilievo come Microsoft, Meta e Amazon.

Un futuro di crescita e competizione per AMD

L’integrazione di ZTSystems è prevista per la prima metà del 2025. Esso comprende un pagamento aggiuntivo di 400 milioni di dollari, legato al raggiungimento di determinati obiettivi post-acquisizione. Grazie a questa operazione, l’ azienda avrà accesso a un team di mille ingegneri altamente qualificati. I quali lavoreranno allo sviluppo parallelo di silicio e sistemi, accelerando così l’adozione della linea di chip AI Instinct per i datacenter. Questi sviluppi sono fondamentali per AMD, che punta a sfidare Nvidia. Ovvero il gigante che attualmente domina il settore delle GPU per AI.

La mossa di AMD arriva in un momento in cui la società sta intensificando i suoi investimenti nella ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale. Di recente, infatti, essa ha completato l’acquisizione della startup finlandese Silo AI per 665 milioni di dollari. Sottolineando il suo impegno a espandere il proprio portafoglio tecnologico.

L’acquisizione di ZT Systems consentirà ad AMD di offrire una soluzione completa ai propri clienti, simile a quella che ha contribuito al successo di Nvidia. Nonostante questi progressi, è però ancora necessario colmare un significativo divario. Soprattutto in termini di ricavi nel settore dei data center. Ad ogni modo, con questa nuova acquisizione e l’incremento degli investimenti nel settore, AMD si prepara a diventare un concorrente sempre più rilevante e ad ampliare la sua quota di mercato in un settore in rapida crescita.