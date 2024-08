I dispositivi Fan Edition di Samsung sono sempre molto attesi dagli utenti, i quali hanno la possibilità di acquistare versioni economiche dei top di gamma della serie Galaxy S senza dover rinunciare alla qualità. Quest’anno tocca al Samsung Galaxy S24 FE, uno smartphone che potrebbe davvero conquistare molti utenti e che a breve potrebbe fare il suo debutto sul mercato.

Ad anticipare l’arrivo imminente del dispositivo è l’emergere di una certificazione, secondo la quale sarà possibile assistere alla presentazione dello smartphone Fan Edition entro il mese di ottobre.

Samsung lancerà il suo Galaxy S24 FE entro il mese di ottobre

Nei mesi precedenti sono trapelate alcune informazioni sul Galaxy S24 FE che, a quanto pare, sarà molto simile al Galaxy S24 attualmente in commercio e che sarà disponibile in più colorazioni. Gli aggiornamenti potrebbero non essere numerosi rispetto al modello rilasciato lo scorso anno dal colosso, la fotocamera, infatti, potrebbe presentare le medesime caratteristiche sfoggiando così tre sensori da 50 MP, 12 MP e 8 MP.

Il chip dello smartphone sarà differente nei vari Paesi in cui sarà commercializzato, Samsung opterà quindi per un Exynos 2400 e per uno Snapdragon 8 Gen 3. Il display sarà leggermente più grande rispetto al Galaxy S23 FE, con un pannello che raggiungerà i 6,7 pollici.

Stando alle notizie emerse, è molto probabile che il Samsung Galaxy S24 FE sarà in grado di supportare le funzioni di intelligenza artificiale e che sarà rilasciato a un costo di circa 600 o 700 dollari.

La data di lancio dello smartphone è ancora sconosciuta, così come gran parte dei dettagli sono solamente frutto di anticipazioni emerse in rete e non ancora confermate dal colosso. Tenendo conto della certificazione recentemente trapelata è possibile affermare che non sarà necessario attendere ancora a lungo prima di scoprire se varrà la pena acquistare la versione Fan Edition del top di gamma del momento.