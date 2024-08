Nel secondo trimestre del 2024, il settore delle cuffie e degli auricolari True Wireless Stereo ha registrato una crescita sorprendente. Fino a raggiungere un nuovo record di 105,8 milioni di unità spedite. Questo risultato rappresenta un incremento del 10,6% rispetto all’anno precedente. Consolidando così il ruolo sempre più centrale dei dispositivi audio indossabili. Il settore TWS, in particolare, ha visto uno sviluppo del 12,6%, con 77 milioni di unità spedite. Cifra che corrisponde al 72,6% del mercato complessivo. È interessante notare che oltre la metà delle vendite si concentra su prodotti dal prezzo inferiore ai 45€. Segno che la fascia economica sta guadagnando terreno grazie a un’offerta che unisce qualità e accessibilità.

Il settore TWS: Apple e Samsung al vertice, ma Xiaomi vola

Il successo della tecnologia TWS è dovuto in parte all’innovazione costante dei produttori. I quali continuano a rinnovare i loro cataloghi con nuovi design e funzionalità avanzate. Tra queste l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Gli esperti di Canalys, però, sottolineano che è ancora presto per valutare l’impatto reale dell’AI. Molti produttori emergenti stanno puntando proprio su queste nuove tendenze. Sperando così di riuscire ritagliarsi una fetta del mercato. Un segmento in cui dominano ancora i marchi storici come Bose e Sony, con prodotti che superano i 315€.

Nel mercato mondiale dei dispositivi audio indossabili, Apple si conferma leader. In particolare con una quota di mercato del 17,1% e 18 milioni di unità spedite nel secondo trimestre del 2024. L’azienda di Cupertino ha però visto una leggera diminuzione rispetto al passato. Samsung mantiene invece il secondo posto, anche se a una certa distanza. Si registrano infatti il 7,6% e 8,1 milioni di unità spedite, con un calo dello 0,3%. Al terzo posto si posiziona Boat, che detiene ancora il 6,3% del mercato.

Tra i principali protagonisti del settore, spicca Xiaomi. L’ azienda ha infatti segnato un incremento impressionante del 40,4% su base annua. Con 5,2 milioni di unità spedite. Anche Boat e Huawei mostrano segnali positivi, con una crescita rispettivamente del 2,8% e del 59,5%. Confermando la tendenza positiva del mercato e la crescente competitività tra i vari attori.