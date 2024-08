Google, di recente, ha introdotto un notevole aggiornamento riguardo all’interfaccia utente di GoogleAssistant su Android Auto. Questo cambiamento, già disponibile per alcuni utenti, si distingue per un aspetto che ricorda quello di Siri, l’assistente vocale di Apple. La modifica è stata rilevata per la prima volta su un Samsung Galaxy Z Fold 6 con AndroidAuto versione 12.5. Evidenziando subito l’importanza della collaborazione tra il colosso di Mountain View e Samsung per migliorare l’intera esperienza d’uso. Il nuovo design si manifesta quando l’utente interagisce con Assistant. Un cerchio appare appena sopra la barra inferiore di Android Auto, sostituendo il vecchio layout . Questo cerchio è visibile solo durante l’interazione vocale e scompare una volta che la richiesta è stata elaborata. Tutto ciò al fine di rendere la schermata più pulita e meno ingombrante rispetto al passato.

Android Auto: integrazione AI e altre innovazioni importanti

Tale aggiornamento estetico si aggiunge ad altri cambiamenti introdotti da Google negli ultimi anni volti a migliorare l’integrazione tra Android Auto e i device Samsung. Tra le novità più rilevanti c’è l’inclusione dell’app SmartThings. Quest’ ultima consente agli utenti di controllare i dispositivi della smart home direttamente dal sistema di intrattenimento della macchina. Ciò non rappresenta solo un cambiamento estetico, ma un passo verso un’esperienza di guida più integrata e senza interruzioni, che coinvolge anche altre funzioni avanzate. Come la capacità dell’assistente di riassumere automaticamente i messaggi ricevuti, riducendo così le distrazioni al volante.

Ma non è finita qui. La piattaforma ha da poco introdotto nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e la comodità durante la guida. Tra queste, spicca la possibilità per i veicoli elettrici di condividere con Google Maps informazioni in tempo reale sullo stato della batteria. Mostrando, ad esempio, la carica residua prevista al momento dell’arrivo a destinazione.

Insomma, con tutte queste modifiche Google continua a dimostrare il suo impegno nel migliorare la famosa app per autovetture. Puntando sulla realizzazione di un sistema sempre più avanzato e in grado di competere con le alternative presenti sul mercato.