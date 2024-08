PosteMobile, il marchio di telefonia mobile di Poste Italiane, ha lanciato una promozione straordinaria chiamata “Creami EXTRA WOW 150“, che si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti. L’offerta è disponibile solo online e sarà valida fino al 30 settembre 2024. Il pacchetto proposto è particolarmente vantaggioso. Esso include un consistente quantitativo di 150GB di traffico dati in rete 4G+. Il tutto a un costo mensile estremamente competitivo di soli 6,99€. I clienti che attiveranno questa soluzione potranno usufruire di chiamate e SMS illimitati. Un dettaglio che rende la promo ancora più allettante per chi necessita di una soluzione completa e conveniente.

PosteMobile: servizi aggiuntivi e condizioni della promo

Per attivare la promozione è necessario sostenere un costo iniziale di 20 euro. Tariffa che include il prezzo della SIM (10€) e la ricarica necessaria per il pagamento del primo mese del canone. La velocità di navigazione in 4G+ arriva fino a 300Mbps. Garantendo così una navigazione internet rapida e affidabile. PosteMobile opera utilizzando la rete di Vodafone. Operatore copre oltre il 99% della popolazione italiana, assicurando così un’ampia disponibilità del servizio su tutto il territorio nazionale. Un altro vantaggio incluso è l’opzione hotspot. Funzione che permette di condividere la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

Tra i servizi aggiuntivi inclusi senza costi ulteriori, troviamo le opzioni “Ti cerco” e “Richiama ora“, l’avviso di chiamata, e il controllo del credito residuo, accessibile attraverso il numero 401212. Tuttavia, è importante ricordare di mantenere sempre del credito disponibile sulla SIM per il rinnovo mensile dell’offerta. Altrimenti verranno applicate tariffe aggiuntive.

I clienti hanno la possibilità di abilitare o disabilitare la tariffa dati base giornaliera inviando un SMS gratuito al 4071160 con il testo “NO BLOCCO” o “SI BLOCCO”. In alternativa, è possibile gestire questa opzione tramite l’app PostePay o chiamando il numero 160. Tutte le tariffe includono l’IVA e sono valide per il traffico nazionale. Per ulteriori dettagli e informazioni consigliamo di consultare consultare la sezione “Termini e Condizioni” sul sito ufficiale di PosteMobile o presso gli Uffici Postali.