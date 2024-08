Uno dei più grandi traguardi che la community europea dotata di iPhone e di conseguenza di iOS ha raggiunto nell’ultimo anno è senza alcun dubbio legata al Digital Market Act, l’atto giuridico europeo che ha obbligato Apple ad aprire leggermente di più il proprio sistema operativo dal momento che ciò è stato ritenuto necessario dall’Unione Europea per garantire la competitività di mercato.

Tutto ciò si è tradotto nell’attivazione del sideload da parte di Apple che ha consentito l’arrivo di store alternativi all’App Store su iPhone e iPad, un obiettivo che gli utenti aspettavano da oltre un decennio e che ha preso corpo in AltStore PAL, il primo store alternativo in grado di consentire l’istallazione di applicazioni da fonti esterne.

Ora diventa gratis

Inizialmente lo Store alternativo era installabile direttamente dal web pagando una piccola commissione pari a 1,83 €, ora però il tutto è diventato completamente gratuito grazie al contributo di Epic Games Che è recentemente approdata all’interno delle fonti dalle quali è possibile installare applicazioni in AltStore PAL.

Epic Games ha infatti riconosciuto ad AltStore PAL un MegaGrant, una sorta di piccolo finanziamento abbastanza grande da garantire il pagamento della Core Technology Fee di Apple, una tassa che i marketplace di app di terze parti devono corrispondere per ogni installazione annuale di app.

Di conseguenza, il noto store ha garantito che le nuove installazioni saranno completamente gratuite e coloro che invece sono già abbonati, potranno usufruire del prossimo rinnovo in modo completamente gratuito, ma non è tutto infatti è stata garantita anche una sorpresa con il prossimo aggiornamento del noto store di terze parti, non rimane dunque che attendere per vedere cosa arriverà.

Se non avete ancora installato AltStore PAL per farlo vi basterà semplicemente recarvi sul sito ufficiale dello Store e seguire le indicazioni presenti al suo interno, nulla di più facile.