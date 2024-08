Tesla Model 3 semplificata: prezzo più basso e meno accessori

La Tesla nell’ultimo periodo vive una serie di alti e bassi. Da che era l’azienda principale, l’apoteosi della tecnologia elettrica, ora deve fare i conti con modelli migliorati e con prezzi più convenienti che hanno portato anche a cali delle vendite. Tesla ha quindi cambiato strategia e per ora ha introdotto solo in Messico una nuova versione della Model 3 RWD Highland. Il modello è priva di alcuni accessori, ma in compenso ha un prezzo molto più accessibile del solito. A livello di motorizzazione abbiamo le solite cose, la Tesla infatti offre le stesse prestazioni anche per batteria ed autonomia. Allora perché costa meno? Per le modifiche apportate agli interni dove molte opzioni che migliorano il comfort ed alcune funzioni sono state eliminate.

Cosa ora non ha la Tesla Model 3 in Messico

In questa versione più economica della Tesla, i sedili in pelle vegana sono stati sostituiti da rivestimenti in tessuto grigio più basic, senza funzioni di riscaldamento o ventilazione. Anche il volante riscaldato è stato rimosso. Insomma, hanno sacrificato tutto ciò che gli utenti amano durante i climi più freddi e forse proprio per questo hanno scelto il Messico come destinazione. Il sistema di illuminazione ambientale, una novità della versione Highland, è stato anch’esso semplificato. In tal caso la personalizzazione dei colori è stata eliminata e ora l’illuminazione è solo bianca.

Un’altra modifica riguarda i vetri acustici, che sono stati mantenuti solo sui finestrini anteriori, mentre per quelli posteriori si utilizzano vetri standard. Inoltre, è stato rimosso il display da 8 pollici dedicato ai passeggeri posteriori. Ci sono state altre modifiche e l’insieme ha permesso alla Tesla di ridurre il prezzo della Model 3 RWD in Messico a circa 36.400 euro. La nuova versione semplificata sostituisce quella precedente, che includeva tutte le caratteristiche standard, ma non è forse tanto allettante rispetto comunque ad altri modelli di brand diversi di tutto rispetto e con più optional.

Tesla non ha fornito spiegazioni ufficiali su questa scelta. Forse l’azienda sta utilizzando il mercato messicano per testare l’accettazione di un modello più economico. Se questa versione semplificata dovesse riscuotere successo, potrebbe essere lanciata poi anche in altri mercati internazionali. Che ne pensate? Vale la pena spendere comunque una cifra non bassissima per un auto elettrica basic che punta probabilmente sul buon nome? Rinuncereste a tutti gli optional che la rendono speciale?