Samsung Galaxy Watch6 è lo smartwatch che riesce ad avvicinare tantissimi utenti all’ecosistema dell’azienda sudcoreana, un prodotto che vuole sicuramente differenziarsi dalla massa, pur comunque mettendo a disposizione specifiche e prestazioni di livello decisamente superiore.

Al momento sul mercato esistono numerose varianti dello stesso device, in questo caso vi proponiamo in promozione il modello che ha una diagonale di 44 millimetri, con monitoraggio del benessere completo anche di percentuale di ossigeno nel sangue, oltre che naturalmente a battito cardiaco e monitoraggio del sonno.

Samsung Galaxy Watch6: la promozione di oggi

Il Samsung Galaxy Watch6 è decisamente economico, almeno in confronto al suo listino originario. Il prodotto inizialmente veniva commercializzato a 349 euro, ma in questo periodo il prezzo è stato fortemente ridotto, in modo tale da poter risparmiare il 29%, per una spesa finale di 249 euro. Completate l’ordine qui.

La versione che oggi potete acquistare a basso prezzo è la solo Bluetooth, con tale dicitura si va ad indicare la possibilità di connessione alla rete solo tramite il proprio dispositivo mobile, o in altre parole l’assenza del supporto all’eSIM. Il prodotto presenta un design veramente iconico e di livello decisamente superiore, la ghiera è in alluminio, completata dal cinturino realizzato direttamente in silicone, che è facilmente intercambiabile da parte dell’utente finale.

La batteria è da sempre il lato più negativo di questo prodotto, a causa di un Wear OS che fatica ad essere poco energivoro, portando il consumatore a dover ricaricare lo smartwatch molto più spesso di quanto effettivamente vorrebbe. Con il passare del tempo alcuni limiti sono stati limato, senza però riuscire a raggiungere il livello di altri modelli che attualmente è possibile trovare direttamente sul mercato, o nella stessa rete internet.