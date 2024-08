Tesla ha avviato un progetto per rendere più accessibile il suo popolare modello elettrico, la Model 3. L’azienda ha deciso di sperimentare una versione economica in Messico. Proponendo interni semplificati e alcune funzionalità ridotte. L’obiettivo di questa mossa è chiaro. Ovvero abbassare i costi di produzione e attrarre una fascia di mercato più ampia. Tra le principali modifiche apportate a questa versione economica, spiccano i sedili in tessuto. I quali sostituiscono quelli in ecopelle del modello standard. Oltre che la rimozione di alcune dotazioni come il display posteriore, introdotto di recente con il restyling della Model3. Altri dettagli rimossi comprendono il volante e i sedili riscaldati. Ma anche l’illuminazione ambientale RGB, che è stata ridotta a una semplice luce bianca. Queste modifiche hanno permesso a Tesla di ridurre il prezzo di circa 4.000 dollari (3600€) rispetto alla versione base venduta negli Stati Uniti. Portando il costo della nuova Model 3 a circa 35.000 dollari (31.670€) in Messico.

Tesla: conseguenze e prospettive future

L’introduzione di una Model3 più economica potrebbe rappresentare un’importante espansione per Tesla. In quanto la rinomata casa automobilistica mira a rendere i suoi veicoli elettrici accessibili a un numero maggiore di consumatori. Nonostante il prezzo ridotto possa sembrare una differenza modesta, l’effetto sul mercato potrebbe essere notevole. Specialmente in paesi dove il costo è un fattore determinante per l’acquisto di un’auto. La società però, non ha chiarito se alcune delle funzionalità rimosse possano essere eventualmente riattivate tramite aggiornamenti software a pagamento. Una strategia che aveva già utilizzato in passato. Se il test in Messico si rivelerà un successo, è probabile che la versione economica della Model 3 sarà proposta anche in altri mercati. Questo passo si inserisce nella più ampia strategia di Tesla di espandere la propria offerta verso realtà più accessibili. Un’esigenza crescente nell’attuale scenario del mercato automobilistico elettrico. Un settore ancora in evoluzione, su cui è necessario investire.