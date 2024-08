Nel mondo dei videogiochi è una dinamica certamente importante per gli utenti competitivi è quella di avere un account di profilo elevato per potersi vantare con i propri amici o con gli altri concorrenti, nulla di più normale se il contesto rimane quello appena descritto, la cosa diventa decisamente divertente e allo stesso tempo preoccupante nel momento in cui pur di arrivare a primeggiare si decide di spendere mezzo milione di dollari.

Questo è quanto ha fatto un utente Steam per portare il proprio profilo a livello più alto al mondo, l’utente in questione ha il nickname che recita Stasik e ha fatto raggiungere al proprio account Steam, la bellezza di 5960 punti, superando di 1000 punti, il precedente detentore del primo posto del podio.

Nessun beneficio

Il sistema di punteggio di Steam consente di far salire il proprio account tramite il conseguimento di distintivi o l’acquisto di particolari skin di gioco, i primi però oltre che essere guadagnati possono anche essere acquistati, cosa che l’utente in questione ha effettuato senza nessun tipo di freno, raggiungendo la cifra di 500.000 $ spesi, a fare ancora più specie è il fatto che ottenere questi distintivi e questo punteggio elevatissimo non conferisce nessun tipo di vantaggio o benefit a chi lo raggiunge, conferendogli soltanto un primato puramente apparente.

Come se non bastasse il profilo utente di questo giocatore presenta alcuni distintivi contenenti elementi discriminatori su base razziale, cosa che potrebbe portare a sanzioni abbastanza pesanti da parte di Valve come il ben a vita dell’account, andando di fatto a vanificare il già vano traguardo raggiunto.

Ci teniamo a sottolineare che al netto questa tipologia di primato è legato puramente ad un esibizionismo ludico dal momento che non porta nessun tipo di vantaggio, come se non bastasse sembrerebbe che l’utente stia continuando a spendere per ottenere altri distintivi.