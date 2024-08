Nelle ultime ore, diversi utenti italiani e internazionali stanno segnalando importanti malfunzionamenti nell’utilizzo di WhatsApp su iPhone. Questi disagi sono emersi a seguito degli aggiornamenti più recenti disponibili su App Store e sembrano riguardare due aree specifiche dell’applicazione.

Il primo problema riscontrato è legato all’integrazione di WhatsApp con Siri. In particolare, alcune persone hanno lamentato l’impossibilità di inviare messaggi tramite l’assistente vocale di Apple. Sia con iPhone bloccato che sbloccato. La mancata interazione compromette una funzione che molti utenti ritengono essenziale. In modo particolare per inviare messaggi rapidamente senza dover utilizzare manualmente il dispositivo. Il bug impedisce quindi un’esperienza d’uso fluida e immediata. Costringendo le persone a ricorrere a metodi alternativi per la gestione delle loro comunicazioni.

WhatsApp: problemi audio, notifiche e messaggi vocali svaniscono nel silenzio

Il secondo difetto riportato riguarda l’audio di WhatsApp. Molti utenti hanno infatti notato che i suoni emessi dall’applicazione, sono soggetti a blocchi o vengono completamente azzerati. Tra questi le notifiche di ricezione e invio dei messaggi, o l’ascolto di testi vocali. Tale inconveniente riduce notevolmente la funzionalità della piattaforma.

Al momento, non è chiara la causa precisa di questi bug. Ma sembra evidente che il problema risieda esclusivamente nell’applicazione WhatsApp, escludendo quindi la necessità di un aggiornamento del sistema operativo iOS. È probabile che la risoluzione di tale situazione avvenga tramite un aggiornamento specifico. Sarà Meta ad occuparsi di rilasciarlo con cadenza settimanale sull’ AppStore. Pertanto, si consiglia agli utenti di monitorare attentamente la disponibilità di nuovi avvisi a riguardo. Proprio per mantenere l’applicazione in condizioni ottimali e prevenire ulteriori disagi simili. Come detto, sembra che tutto ciò riguardi esclusivamente i clienti Apple. Dunque i possessori di dispositivi Android possono stare tranquilli. In tutti i casi si rivendica però l’ importanza di tenere sempre sotto controllo tutte le innovazioni introdotte dall’ app e di installarle a stretto giro. In quanto ogni modifica è appunto studiata e sviluppata per garantire la migliore esperienza d’uso possibile. Indipendentemente dal tipo di sistema operativo.