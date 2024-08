Dal 17 agosto 2024, eBay ha deciso di interrompere l’accettazione delle carte di credito American Express. Ciò in risposta alle elevate commissioni di elaborazione applicate dalla società. Questo cambiamento è stato comunicato agli utenti già due mesi e mezzo fa. Segnando un’importante evoluzione nella politica di pagamento della famosa piattaforma di aste online. Secondo eBay, le spese per le transazioni continuano ad aumentare nonostante i miglioramenti tecnologici e gli investimenti in sicurezza. L’azienda ha dichiarato che, nonostante i progressi nella protezione antifrode e nella sicurezza dei pagamenti, le commissioni restano elevati. Probabilmente a causa della scarsa concorrenza nel settore dei pagamenti digitali.

eBay: reazione di American Express e implicazioni future

La decisione di eBay riflette una crescente preoccupazione tra i rivenditori online riguardo ai costi associati alle carte di credito. L’azienda, nel 2023 ha realizzato entrate per circa 10,1 miliardi di euro. Ma ora chiede una revisione delle regolamentazioni per gli emittenti di carte di credito. Essa sostiene che una maggiore concorrenza potrebbe contribuire a ridurre i costi di elaborazione delle transazioni, a beneficio tanto dei commercianti quanto dei clienti. Tale mossa si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sulle commissioni di transazione. Le quali, secondo la National Retail Federation, possono superare il 4% per alcune carte premio e superare mediamente il 2% per altre. I rivenditori sostengono che questi costi rappresentano uno dei principali oneri operativi dopo le spese per il personale. Incidendo in maniera significativa sui prezzi al consumo.

American Express ha manifestato il proprio disappunto per la decisione di eBay. Sottolineando che questa scelta potrebbe ridurre le opzioni di pagamento disponibili e compromettere i benefici associati all’uso delle sue carte. Come il servizio clienti, la sicurezza e i premi. Nonostante queste critiche, l’emittente di carte ha minimizzato l’impatto della perdita di eBay, evidenziando che la piattaforma rappresenta meno dello 0,2% del volume totale della sua rete.